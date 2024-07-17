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徐乃麟按鈴反控誣告 跳針自認錯罵唐從聖

徐乃麟（中）昨到台北地檢署反控誣告罪。（記者陳彩玲攝）

〔記者陳彩玲／台北報導〕徐乃麟和謙邑建設公司負責人曹小均、大龍蝦數位公司總經理蔡曜丞，因投資糾紛纏訟6年。日前徐乃麟又被曹女提告偽造90萬支票，檢方上週調查後不起訴，徐乃麟昨到台北地檢署反告曹、蔡涉犯誣告等罪，並痛訴2人「實在有夠壞」，未來每一件都會訴諸法律，自證清白。

這次糾紛是2015年間，蔡男拿曹女公司的空白支票當作擔保，向徐乃麟借款90萬元，但後來曹女認為，徐乃麟和其李姓會計涉嫌自行在支票上填寫日期、金額，提告2人偽造有價證券罪，但檢方調查後依罪嫌不足，不起訴。對此，徐乃麟不滿，反控誣告等罪。

徐乃麟昨表示，他跑法院6年，花了近300萬元的律師費，為的是什麼，因為這些人有夠壞，「借你們錢不要，還來告我們偽造有價證券，天理何在」，李女在公司擔任會計20多年，盡忠職守，卻被提告。

話鋒一轉，徐乃麟說，在演藝圈42年，只對不起唐從聖，做最錯的事就是飆罵唐從聖，此外，從來沒有狗屁倒灶的事，他相信台灣司法，讓這些壞人真正受到法律制裁，再度點名曹小姐、蔡先生，「你們又多了誣告、偽證」，還有很多官司一個個進行中。

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