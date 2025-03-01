方大同驟逝震驚南韓！BIGBANG太陽變迷弟「公開為他示愛」

BIGBAND太陽（左）相當欣賞方大同的音樂天賦。（本報組合資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「金曲歌王」方大同力抗病魔5年，消失眾人眼前2年，所屬唱片公司「賦音樂」今（1日）證實，他已於2月21日撒手人寰，享年41歲，突如其來的噩耗令親友、歌迷痛心，他的音樂天賦不僅紅遍全亞洲，甚至在K-POP界更占有一席之地，天團「BIGBANG」太陽更曾公開示愛，詮釋他的音樂作品《愛愛愛》。

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方大同的音樂成就在華人樂壇無可撼動，更曾在南韓殺出一片天地，2016年在頒獎典禮AAA的演出上，他以中、英、韓三語流利地飆唱〈味道〉（Flavor），當時台下就坐著南韓天團「BTS」防彈少年團，精湛的歌藝更讓成員們忍不住為他律動。

太陽（圖）去年在香港開唱，特別詮釋方大同的音樂作品〈愛愛愛〉。（翻攝自YouTube）

不僅如此，BIGBANG成員太陽去年10月在香港舉行巡迴演唱會時，更重新詮釋方大同的經典之作〈愛愛愛〉，並於個人的IG限時動態分享演唱片段；此外，太陽也曾公開示愛，贊賞方大同的音樂天賦，更是自己最喜歡的華語歌手。如今，隨著方大同驟逝噩耗傳出，南韓不少社群平台也紛紛轉發相關新聞，哀悼這位熟悉的華語歌手。

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