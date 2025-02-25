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成人平台網紅在台灣麥當勞壞壞 業者親回應

疑似成人平台OnlyFans網紅在速食餐廳裸露下體拍攝影片，紅圈處疑為黑色內褲。（翻攝自X）疑似成人平台OnlyFans網紅在速食餐廳裸露下體拍攝影片，紅圈處疑為黑色內褲。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕近日社群瘋傳一段疑似成人平台OnlyFans網紅在台灣麥當勞裸露下體拍攝影片，今（25）台灣麥當勞表示未接獲顧客反應，並指出影片經過查證為去年拍攝，今後若知相關情事會立刻報警處理。

被網友猜測日成人平台OnlyFans知名網紅的人在速食店做出荒唐舉動。（翻攝自X）被網友猜測日成人平台OnlyFans知名網紅的人在速食店做出荒唐舉動。（翻攝自X）

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網路瘋傳的這段影片，一名身穿緊身背心和短裙的紅色長髮女子，趁四下無人之際，在麥當勞餐桌旁脫下黑色內褲之後，裸露下半身在鏡頭前拍攝。網片在網路上爆紅後，有人發現可能是台灣的麥當勞，同時也批評紅髮女子的作為實在太誇張，怎麼能在公開場合做出傷風敗俗的事。

業者表示這應該是去年的事情，未來如發現相同事件會第一時間報警處理。（翻攝自X）業者表示這應該是去年的事情，未來如發現相同事件會第一時間報警處理。（翻攝自X）

網友也發現該名紅髮女子彷彿是成人網站OnlyFans模特兒，而且頗具知名度。影片時間僅短短14秒鐘，不過網友注意到紅髮女子在用餐區脫下黑色內褲的時候，還有一名女子在她的對面協助拍攝，讓人驚嘆太陽底下真的什麼事都會發生。

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