曹佑寧土味情話PK 打趴婁峻碩

曹佑寧（左起）、李沐及婁峻碩昨出席《夏日的檸檬草》活動，透露3人剛好都是一見鍾情派。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕李沐、曹佑寧及婁峻碩昨天出席電影《夏日的檸檬草》「搶先追愛」預售票首賣會，吸引數百位粉絲爭睹，李沐當場重現片中戳婁峻碩鼻孔逗趣畫面，曹佑寧透露私下最肉麻的情話就是講「我想妳」，間接放閃女友王淨。

片中飾演情敵的婁峻碩、曹佑寧昨天炒熱活動進行「土味情話」大PK，婁峻碩說：「不知道妳喜不喜歡吃甜食，因為我可以做妳的『舔狗』。」此話一出引來現場噓聲，曹佑寧隨後一句：「我等等想上一堂課，想妳的每一刻。」立刻打趴婁峻碩，台下尖叫聲宣布了曹佑寧獲勝，讓婁峻碩吃味說：「根本是人的問題！」

請繼續往下閱讀...

相較於日久生情，李沐、曹佑寧及婁峻碩坦言3人都屬一見鍾情派，曹佑寧表示自己最肉麻頂多只會講「我想妳」，至於女友王淨的反應，曹佑寧害羞說：「就是正常情侶的反應。」成功求婚焦凡凡的婁峻碩，同樣會對另一半說想妳、愛妳。

暑假檔競爭激烈，曹佑寧和女友王淨將上演同檔廝殺，對於票房成績，李沐坦言一定會有壓力，她笑說，這個暑假的國片題材很多樣化，希望觀眾可以進戲院看每一部片。電影《夏日的檸檬草》將於8月2日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法