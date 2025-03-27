黃子佼又來了！第6次出庭穿這件襯衫 遭砲轟心機重

黃子佼遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》持有兒童及少年性影像罪起訴。（資料照；記者塗建榮攝）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕黃子佼被控在色情網站「創意私房」論壇購買少女淫片，遭台北地檢署以《兒童及少年性剝削防制條例》的持有兒童及少年性影像罪起訴，昨天是他第6次出庭，他在離去時向現場記者深深一鞠躬，就連衣著也跟之前出庭穿的相同，再次掀起網友討論。

其實先前就有網友在Threads指出，直指黃子佼非常奸巧，每次出庭都穿著同一件的深藍色襯衫，目的是想製造出好像只出庭一次的錯覺，「未來若只看照片，會覺得他只出庭一次，可能感覺沒那麼嚴重。」也有人認為這套襯衫的顏色激似警察制服，能讓他在出庭時看起來沒那麼顯眼。

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昨天黃子佼第6次出庭，依舊穿著深藍色襯衫現身，手上也有拿著水瓶，甚至左手都戴著同樣的佛珠，網友認為他堅持同樣的打扮，應該是刻意安排的手法，紛紛砲轟他心機太重。

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