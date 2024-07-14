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《猜猜我是誰解謎》甩掉毛弟影子 邱宇辰帥氣重新出發

邱宇辰覺得過去的自己沒有自信心，不適合當藝人。（記者王文麟攝）

記者李紹綾／專訪

邱宇辰在18年前以「毛弟」出道，透露學生時期的綽號為「毛毛」，參加《模范棒棒堂》錄影，敖犬幫大家想名字時說：「你是弟弟，就叫你毛弟好了。」他當時對於取名字沒有太多想法，「就覺得只是節目上的一個名字，沒想到會跟著我這麼久，滿特別的。」

邱宇辰直言，長大後不喜歡毛弟這個名字，「我那時候沒有什麼自信，覺得自己長得不是特別好看，只是一個瘦瘦的、很有活力、會跳舞的男孩，現在回頭看那時候的我，根本不及格成為一個藝人。」

邱宇辰（右起）和哥哥「王子」邱勝翊、「小杰」廖允杰合組JPM。 （資料照，記者潘少棠攝）

邱宇辰2017年簽新經紀約，覺得差不多時候要改名字了，希望以邱宇辰的身分重新出發，「就算沒有人認識我也沒關係，就是不要有以前毛弟的影子，雖然要改變這個既定的印象很難，需要花一些時間。」

至今仍有人以為毛弟和邱宇辰是不同人，邱宇辰說：「這樣很好，我就是希望大家不要再把我想成是以前的那個毛弟。」

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