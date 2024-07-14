《猜猜我是誰解謎》邱宇辰夢想馳騁球場 國三誤闖演藝圈

邱宇辰學生時期想當運動員，誤打誤撞進入演藝圈。（記者王文麟攝）

記者李紹綾／專訪

邱宇辰在台北出生、台中長大，求學階段愛打籃球，想朝運動員之路邁進，也期許自己能參加HBL高中聯賽，2006年在因緣際會之下和哥哥「王子」邱勝翊參與明星養成綜藝節目《模范棒棒堂》出道，兩人是演藝圈中的知名兄弟檔。

邱宇辰喜愛打籃球，小時候曾想打HBL高中聯賽。（資料照）

★逛街被拱試鏡過關複選 以為是詐騙

邱宇辰表示，國三算是他人生的轉捩點，那年解除髮禁，他揮別小平頭，留著一頭日系髮型，意外受女同學歡迎，某個假日和哥哥及朋友逛街，看到百貨公司前有不少人排隊參加「型男試鏡會」（棒棒堂男孩徵選），一行人還開玩笑說：「白痴唷！什麼型男啦！自以為。」準備離開現場時，工作人員上前詢問他們：「你們是兄弟嗎？要不要上去唱兩首？」邱宇辰以不太會唱歌回絕，工作人員不死心遊說：「沒關係啦！你們長得帥帥的，就上去唱吧！」一聽到被誇帥，兄弟倆便決定上台，「人家都誇我們帥了，不上台行嗎？」

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邱宇辰國三開始受女同學歡迎。（邱宇辰提供）

邱宇辰選唱TANK的《給我你的愛》，他前陣子看到以前「初登台」的畫面，不禁自嘲：「超糗的啦！高音的時候還唱不上去，尷尬到不行。」王子則唱周杰倫的《世界末日》，中間還忘詞，一星期後接到複選通知，兩人都以為是詐騙。

後來參加《模范棒棒堂》的錄影過程中，邱宇辰曾想過要放棄，但他又愛面子，覺得被淘汰很丟臉，「看前面的人被淘汰都哭得半死，還要被撕名牌、默默走出去，我心裡就想著『我不想被淘汰，絕對不要』。」

邱宇辰（左二）、「王子」邱勝翊（右）和奶奶（左）及媽媽合照。（邱宇辰提供）

★撕掉王子的弟弟標籤 努力被看見

邱宇辰談到，節目播出時剛好高一剛開學，大家都知道邱氏兄弟，教室抽屜永遠一堆信，一半是告白、一半是謾罵，他當時很自卑，在學校不太敢抬頭，「我心裡很虛，覺得我會什麼？我又不是什麼明星，只是參加一個節目，剛好在那露臉。」幸好班上的同學很保護他，會替他過濾信件；後來他轉學大家都很捨不得。

兄弟檔難免被比較，邱宇辰坦言，兄弟從小比到大，其實早已習慣了，王子先組「Lollipop@F」出道，累積不少死忠粉絲，邱宇辰直言：「大家明顯比較喜歡哥哥。」他後來入選二軍「超克七」成員，2011年則與王子、「小杰」廖允杰組「JPM」，透露感受到粉絲的喜好明顯，簽唱會上指明「只要給王子簽」，「拿1、20張專輯上台，但永遠只站在我哥前面聊天，簽完直接略過我和小杰，抱著專輯走。」他當時沒太往心裡去，「我就默默的做，把歌唱好、把舞練好，有一天大家會看到我的努力。」

邱宇辰（左）和邱勝翊從小被比到大，一度很在意哥哥比較受歡迎。（邱宇辰提供）

對於常被冠上「王子的弟弟」，邱宇辰直言，小時候難免會在意，但後來轉念覺得「我就是啊！不然咧！」他近期演出BL劇人氣水漲船高，看到不少人留言說：「我認識你，不是因為你是誰的弟弟，是因為你是邱宇辰。」讓他感到無比欣慰。

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