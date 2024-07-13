《貼星萌寵》KIRE路上遇到愛 雙貓當兒女寵

KIRE把兩隻貓咪當成生活中最好的陪伴。（The Kid Who Flew提供）

記者陳慧玲／專訪

KIRE把兩隻貓咪入畫。（The Kid Who Flew提供）

創作歌手「KIRE」凱爾家裡有兩隻愛貓相伴，黑貓Donté與三花貓Ika就像是他的家人，「每天最開心的事情就是回到家看到牠們迎接我。」

KIRE把兩隻貓咪入畫。（The Kid Who Flew提供）

談到和家中貓咪的緣分，KIRE說都是在街上撿到的，其中Donté是前女友在回家的路上看到的，「我一直想養一隻黑貓，巧的是她看到一隻黑貓一直跟著她，我就跟她說：『要是貓咪跟著妳回家的話，我就會養牠。』結果真的跟著她回家了。」

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兩隻貓咪Ika（左）和Donté會在錄音室陪伴主人。

（The Kid Who Flew提供）

Ika則是KIRE去恆春拍MV時撿到的，當時貓咪才1個月大，KIRE說：「牠有時候非常可愛，有時候又很兇，是很有個性的小公主，很黏我，會陪我工作和睡覺，和哥哥（指Donté）完全不同。」

至於Donté的個性，KIRE形容：「有些悶騷，只有在牠心情好的時候才能碰，但Donté非常溫柔，從不抓也不咬我。如果聽到妹妹Ika在叫，牠總是第一時間趕來查看。」

兩隻貓咪會爭寵嗎？KIRE說：「我對Ika比較像爸爸對女兒，Ika也會想要給我抱；對Donté就像兒子，牠會主動過來給我摸，但我對牠們兩隻的愛好像差不多。」

另外，KIRE談到工作計畫，他透露下半年重心會放在海外，「會持續發新歌，所以大家還是會看到我的新作品。」

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