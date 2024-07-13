崔智友隔13年演日劇 二宮和也讚卡哇伊 高橋一生神還原《怪醫黑傑克》

《黑色止血鉗2》主要演員金武俊（左起）、内野聖陽、竹内涼真、二宮和也、崔智友、葵若菜、小泉孝太郎出席發表會。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由二宮和也主演的日劇《黑色止血鉗》推出第二季，首集在7日於日本播出，獲得11.8％的收視率，開局成績亮眼。該劇除了原班人馬回歸之外，韓星崔智友特別演出，飾演一名南韓名醫，被兒子拉到澳洲去見二宮和也，兩人之間的衝突還有互動成為首集一大看點。

二宮和也在《黑色止血鉗2》飾演只要錢的無情醫生，領銜主演創下好收視。（Hami Video提供）

崔智友繼2011年演出日劇《冬之櫻》後，暌違13年接演日劇，她驚喜出席《黑色止血鉗》發表會，表示非常緊張，認為這部劇從第一季就受到許多人喜愛，能夠跟個性豐富的演員們一起演出，感到十分光榮。

請繼續往下閱讀...

二宮和也曾經在澳洲出外景時與她同場飆戲，大讚崔智友真的非常可愛，合作時被她身為專業演員的精神所激勵，聽到「卡哇伊」的稱讚，崔智友也害羞的拍拍二宮和也的肩膀，並表達感謝。

高橋一生（左）、永尾柚乃在《怪醫黑傑克2024》分別飾演黑傑克以及皮諾可，兩人私下經常聊妖怪。（翻攝自X）

人氣動漫改編真人版的日劇《怪醫黑傑克2024》，由高橋一生飾演黑傑克，造型神還原獲得讚賞。回想接到演出邀約時的心情，高橋一生感到高興卻又不知所措，透露戲劇開頭有一個救助孩子的場景，那位小演員竟然嚇哭了，「因為他以為真的會被斬斷手臂，所以非常害怕，我覺得自己成功塑造了我小時候心中的那種恐怖形象。」

黑傑克的助手皮諾可則是由7歲童星永尾柚乃演出，高橋一生談到私下相處狀況：「『皮諾可』和我相處得非常好，她很喜歡妖怪，我們經常聊妖怪，我還送她一本妖怪書，我想她應該很開心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法