晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

崔智友隔13年演日劇 二宮和也讚卡哇伊 高橋一生神還原《怪醫黑傑克》

《黑色止血鉗2》主要演員金武俊（左起）、内野聖陽、竹内涼真、二宮和也、崔智友、葵若菜、小泉孝太郎出席發表會。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由二宮和也主演的日劇《黑色止血鉗》推出第二季，首集在7日於日本播出，獲得11.8％的收視率，開局成績亮眼。該劇除了原班人馬回歸之外，韓星崔智友特別演出，飾演一名南韓名醫，被兒子拉到澳洲去見二宮和也，兩人之間的衝突還有互動成為首集一大看點。

二宮和也在《黑色止血鉗2》飾演只要錢的無情醫生，領銜主演創下好收視。（Hami Video提供）

崔智友繼2011年演出日劇《冬之櫻》後，暌違13年接演日劇，她驚喜出席《黑色止血鉗》發表會，表示非常緊張，認為這部劇從第一季就受到許多人喜愛，能夠跟個性豐富的演員們一起演出，感到十分光榮。

二宮和也曾經在澳洲出外景時與她同場飆戲，大讚崔智友真的非常可愛，合作時被她身為專業演員的精神所激勵，聽到「卡哇伊」的稱讚，崔智友也害羞的拍拍二宮和也的肩膀，並表達感謝。

高橋一生（左）、永尾柚乃在《怪醫黑傑克2024》分別飾演黑傑克以及皮諾可，兩人私下經常聊妖怪。（翻攝自X）

人氣動漫改編真人版的日劇《怪醫黑傑克2024》，由高橋一生飾演黑傑克，造型神還原獲得讚賞。回想接到演出邀約時的心情，高橋一生感到高興卻又不知所措，透露戲劇開頭有一個救助孩子的場景，那位小演員竟然嚇哭了，「因為他以為真的會被斬斷手臂，所以非常害怕，我覺得自己成功塑造了我小時候心中的那種恐怖形象。」

黑傑克的助手皮諾可則是由7歲童星永尾柚乃演出，高橋一生談到私下相處狀況：「『皮諾可』和我相處得非常好，她很喜歡妖怪，我們經常聊妖怪，我還送她一本妖怪書，我想她應該很開心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中