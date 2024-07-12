Super Junior喊奪最常訪台韓星冠軍

Super Junior接受台媒訪問，過程依然吵吵鬧鬧。

（iMe TW提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕韓流帝王Super Junior將於8月16至18日在小巨蛋開唱，在台灣E.L.F.（粉絲名）相挺下，演唱會門票迅速售罄，他們難得跨海接受台媒訪問，厲旭聽聞3場全賣光，驚呼：「真的嗎？」而銀赫則忍住身體不適，送上飛吻喊「老婆」。

來台次數頻繁的Super Junior，最近在「台灣灶腳大賽」（來台像走自家廚房）中被MAMAMOO趕上，對於粉絲希望他們成為2024年最常訪台韓星，東海當場表示機率很高，笑言：「因為SJ去不了的話，就小分隊去，小分隊去不了就SOLO去，而且說不定SJ成員中可能有拍電視劇、拍廣告的機會！」強調一定會成為到訪台灣最多次的KPOP團體。

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提到台灣E.L.F.對他們的意義，藝聲認為沒有任何理由「就是愛」；厲旭形容台灣E.L.F.像是日記本，「總是每天記錄，成為回憶之後，又想要拿出來看，總是在身邊的日記本。」圭賢則說是「存在的理由」，因為有台灣E.L.F.在，他們才能以歌手身分在台演出，「如果不是這樣，我應該只會過去吃東西而已。」

圭賢也說，E.L.F.這次不需要準備大規模的應援活動，「因為我們準備了相當多的東西」，話雖如此，但他語氣中仍充滿期待感，尤其當神童忍不住說每次來台就想看排字卡應援，讓圭賢有些傲嬌地說：「但我們是不會期待的，請不要有任何負擔的來吧！」

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