晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台版藍調拒拍+邵雨薇試鏡風波 吳慷仁親上火線棒打爆料

吳慷仁昨出席「愛從1開始」零錢捐記者會，澄清無中生有的爆料。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬、金鐘雙影帝吳慷仁昨出席「愛從1開始」零錢捐記者會，首度回應莫名扛台版《我們的藍調時光》停拍黑鍋，槓上製作人柴智屏的傳聞，對於被指「不滿女友全裸試鏡電影《樓下的房客》」的新聞更讓他很傻眼，因他從來都沒問過邵雨薇試鏡《房客》的事，他解釋看到新聞當下，他和邵雨薇互看對方一眼後，都是滿頭問號，後來邵雨薇還跟他說《房客》是在專業、舒服的狀態下拍攝，讓她對作品很有信心。

邵雨薇日前出席活動，也忙著回應吳慷仁的話題。（資料照，記者王文麟攝）

吳慷仁自己很自豪在電影《破浪男女》有三點全露的驚人演出，他說：「我怎麼可能介意全裸試鏡？」不解這無中生有的爆料把他寫成一個很情緒化的人。他認為演員適度作出專業試鏡的正常程序，反而是需要鼓勵的行為，「我覺得這樣做很棒，對自己喜歡的工作、負責爭取，很值得鼓勵。」

他提到自己出道16年從未跟柴智屏合作，拒絕台版《藍調時光》只因撞期，並沒有其他原因，而私人臉書的發言只是想跟熟悉的夥伴說明「劇組會停拍」跟他沒有太大關係，他認為「沒有一個演員會影響到一個劇組」，還祝福柴智屏戲劇團隊復拍後，能找到很棒的演員，拍出比南韓更棒的戲劇。

此外，解釋完爆料新聞後，吳慷仁話鋒一轉，開始指責最初的爆料沒問他的回應，導致錯誤報導甚囂塵上，但因他戲約滿檔，不是時時都能有空回應，問他要不要找經紀人處理這類話題，他沒正面表示，僅不斷埋怨：「沒有得到回應還可以寫這麼大篇，滿有趣的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中