台版藍調拒拍+邵雨薇試鏡風波 吳慷仁親上火線棒打爆料

吳慷仁昨出席「愛從1開始」零錢捐記者會，澄清無中生有的爆料。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金馬、金鐘雙影帝吳慷仁昨出席「愛從1開始」零錢捐記者會，首度回應莫名扛台版《我們的藍調時光》停拍黑鍋，槓上製作人柴智屏的傳聞，對於被指「不滿女友全裸試鏡電影《樓下的房客》」的新聞更讓他很傻眼，因他從來都沒問過邵雨薇試鏡《房客》的事，他解釋看到新聞當下，他和邵雨薇互看對方一眼後，都是滿頭問號，後來邵雨薇還跟他說《房客》是在專業、舒服的狀態下拍攝，讓她對作品很有信心。

邵雨薇日前出席活動，也忙著回應吳慷仁的話題。（資料照，記者王文麟攝）

吳慷仁自己很自豪在電影《破浪男女》有三點全露的驚人演出，他說：「我怎麼可能介意全裸試鏡？」不解這無中生有的爆料把他寫成一個很情緒化的人。他認為演員適度作出專業試鏡的正常程序，反而是需要鼓勵的行為，「我覺得這樣做很棒，對自己喜歡的工作、負責爭取，很值得鼓勵。」

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他提到自己出道16年從未跟柴智屏合作，拒絕台版《藍調時光》只因撞期，並沒有其他原因，而私人臉書的發言只是想跟熟悉的夥伴說明「劇組會停拍」跟他沒有太大關係，他認為「沒有一個演員會影響到一個劇組」，還祝福柴智屏戲劇團隊復拍後，能找到很棒的演員，拍出比南韓更棒的戲劇。

此外，解釋完爆料新聞後，吳慷仁話鋒一轉，開始指責最初的爆料沒問他的回應，導致錯誤報導甚囂塵上，但因他戲約滿檔，不是時時都能有空回應，問他要不要找經紀人處理這類話題，他沒正面表示，僅不斷埋怨：「沒有得到回應還可以寫這麼大篇，滿有趣的。」

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