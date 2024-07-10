Jennie室內吞雲吐霧 造型師被迫吸二手菸

Jennie的演藝事業如日中天，卻爆出哈菸女神形象受損。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK成員Jennie女神形象幻滅！她前晚爆出疑似在室內吸菸，對著工作人員吞雲吐霧，強迫人吸二手菸；事隔不到一天，她的個人品牌「ODD ATELIER」OA娛樂昨午認了Jennie做出不良示範，發聲道歉。

Jennie在Vlog影片中翹起二郎腿，身邊有兩三名工作人員替她梳化，不料她突然拿起電子菸，不顧造型師正在面前為她補妝，直接朝對方臉上噴菸，讓網友看傻眼，目前該影片已刪除。

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有網友稱影片是在義大利拍攝，並向駐韓義大利大使館舉報Jennie，盼能展開調查。據相關罰則，義大利於2005年立法禁止在公共場合室內吸菸，每支菸將處以最高250歐元（約台幣8800元）罰款，若在孕婦和兒童面前吸菸，罰金加倍。

OA娛樂昨承認Jennie哈菸，表示她正在反省中，且已親自向工作人員道歉，並向粉絲喊話，以後會以成熟面貌回報大家。

Jennie離開YG娛樂後，自立門戶創立個人品牌，事業正發光發熱，卻因吸菸爆負面新聞。她道歉後，網友評價兩極。

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