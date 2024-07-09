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娛樂 最新消息

衰背台版藍調停拍黑鍋 吳慷仁賭爛怒批柴智屏

吳慷仁被傳是《我們的藍調時光》停拍主因，火大開轟，柴智屏澄清是因氣候條件停拍。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕吳慷仁火大槓上「偶像劇教母」柴智屏，據悉他4月受邀演出台版《我們的藍調時光》，幾經婉拒後，卻被傳成柴智屏公司暫時停拍該劇的藉口，讓他不滿在私人臉書砲轟「很讓人賭爛」。

柴智屏澄清是因氣候條件停拍。（資料照，記者潘少棠攝）

吳慷仁氣憤點名柴智屏成立的米神國際，透露自己4月接到劇本邀約，6月底該劇停拍前就已二度婉拒，沒想到衰背停拍黑鍋，怒批「你們讓很多人突然失業，很讓人賭爛。」、「氣到橫膈膜以下，過分至極，不知道他們說謊的時候有沒有臉紅。」對於自己成為擋箭牌相當不滿。

柴智屏對此回應：「若要扛責任也應該是我。」為免口水是非，她公開停拍公告，文中提到該劇因氣候與當地條件，只有在8月底至10月初是最理想的拍攝時間，原預計8月20日開拍的計畫，尚有部份工作未臻完善，決定延後到明年的此時進行拍攝，「在此鄭重的期望，明年此時此刻，原班人馬，全員集合，繼續我們的拍攝計畫。」

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