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娛樂 最新消息

《死侍與金鋼狼》相愛相殺 休傑克曼笑認狼式浪漫愛情片

萊恩雷諾斯（左）和休傑克曼出席《死侍與金鋼狼》南韓記者會，兩人合體比愛心。（達志影像）

〔記者許世穎／台北－首爾連線報導〕漫威電影宇宙年度鉅作《死侍與金鋼狼》昨到南韓宣傳，導演薛恩李維率領「死侍」萊恩雷諾斯和「金鋼狼」休傑克曼出席記者會，萊恩和休還一起比愛心展現好交情。萊恩感性表示，能拍攝這部片是他們長久以來的的願望，「他們就像我的兄弟一樣，真的非常榮幸！」

★萊恩有信心電影成漫威救世主

扮演金鋼狼25年的休傑克曼於2017年以《羅根》壯烈封爪，直說對於加入漫威電影宇宙相當激動，「這是一個夢想般的作品，能和我最好的兩位朋友萊恩和薛恩一起製作這部電影，並再次全心投入其中是前所未有的榮耀。」更強調「這是所有金鋼狼電影中最讓我自豪的一部。」

萊恩雷諾斯（左起）、導演薛恩李維和休傑克曼在《死侍與金鋼狼》南韓記者會上獲贈韓服，當場開心穿上。（法新社）

先前電影預告曝光創下漫威史上最高點擊率，尤其死侍提到「漫威耶穌」，也讓電影被看好成為漫威救世主，萊恩雖謙虛表示那是死侍的幻想，但不諱言自己對影片深具信心，「在我們製作這部電影的過程有明確的方向，就是提供樂趣和大膽，希望為全世界觀眾帶來快樂。」

★休讚萊恩天才 吐槽不是好爸爸

死侍和金鋼狼在片中相愛相殺，被問到該片被譽為年度最受期待的「浪漫愛情片」，休當場笑說︰「浪漫嗎？哇喔！可能是金鋼狼式的浪漫，畢竟我一直在揍他的臉。」大讚好友萊恩之餘也不忘吐槽︰「我本身是萊恩的大粉絲，他是個很棒的人、擁有天才般的頭腦，雖然不是個好爸爸。」

休傑克曼飾演的金鋼狼（左）和萊恩雷諾斯飾演的死侍在《死侍與金鋼狼》合體，讓影迷相當期待。（漫威影業提供）

萊恩則說他的小女兒確實有警告他，如果再拍《死侍》就要跟他「分手」，「因為我耗盡我所有心力，但這不是在抱怨，因為我擁有全世界最棒的工作，但確實犧牲了很多在家陪伴家人的時光，這些傢伙也都知道，我的家人對我來說就是一切！」

記者會最後3人獲贈南韓傳統服飾並當場穿上，還用韓語說「謝謝」，相當入境隨俗。《死侍與金鋼狼》將於7月24日在台上映。

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