張榕容下腰不科學 王淨寒流血漿灌頂

陳柏霖（右起）、張榕容、王淨昨化身片中鬼造型，現身《鬼才之道》記者會。

（記者胡舜翔攝）

《鬼才之道》陳柏霖老派唱跳 恥力全開

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鬼才之道》昨舉辦記者會，陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦等主要演員全數以片中鬼妝現身，陳柏霖直說：「今天有點不是自己的感覺！」

眾人分享拍片甘苦，張榕容為戲練跑酷，自爆每次拍「滑壘」戲都拍到腳破皮。她在片中飾演「鬼界天后」，上演許多不符合人體工學的動作，還苦練下腰等等，被問到是否全都親自上陣，張榕容當場笑說：「我如果做出來現在怎麼可能還在這邊！」

請繼續往下閱讀...

飾演「菜鳥鬼」的王淨則是有一場戲幾乎把整桶血漿倒在頭上，在寒流來襲時於雨中狂奔，「我先包一層保鮮膜在身體上，後來再加上鋁箔紙，但血漿幾乎是一片一片的掉下來！」

陳柏霖在片中化身90年代偶像，還在充滿復古風的MV中唱跳，他笑稱恥力全開，「第一次看的時候真的快崩潰，想說以後怎麼見人！」但他自爆該歌曲已於KTV上架，當場被拱「尾牙可以接表演」。《鬼才之道》將於8月7日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法