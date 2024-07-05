晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張榕容下腰不科學 王淨寒流血漿灌頂

陳柏霖（右起）、張榕容、王淨昨化身片中鬼造型，現身《鬼才之道》記者會。
（記者胡舜翔攝）

《鬼才之道》陳柏霖老派唱跳 恥力全開

〔記者許世穎／台北報導〕台片《鬼才之道》昨舉辦記者會，陳柏霖、張榕容、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦等主要演員全數以片中鬼妝現身，陳柏霖直說：「今天有點不是自己的感覺！」

眾人分享拍片甘苦，張榕容為戲練跑酷，自爆每次拍「滑壘」戲都拍到腳破皮。她在片中飾演「鬼界天后」，上演許多不符合人體工學的動作，還苦練下腰等等，被問到是否全都親自上陣，張榕容當場笑說：「我如果做出來現在怎麼可能還在這邊！」

飾演「菜鳥鬼」的王淨則是有一場戲幾乎把整桶血漿倒在頭上，在寒流來襲時於雨中狂奔，「我先包一層保鮮膜在身體上，後來再加上鋁箔紙，但血漿幾乎是一片一片的掉下來！」

陳柏霖在片中化身90年代偶像，還在充滿復古風的MV中唱跳，他笑稱恥力全開，「第一次看的時候真的快崩潰，想說以後怎麼見人！」但他自爆該歌曲已於KTV上架，當場被拱「尾牙可以接表演」。《鬼才之道》將於8月7日在台上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中