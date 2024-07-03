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娛樂 最新消息

金荷娜難敵誘惑 墜Rain情網

Rain（左）和金荷娜出席《紅天鵝》首爾記者會，分享角色花絮和接演理由。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／台北-首爾連線報導〕南韓青龍影后金荷娜和「Rain」鄭智薰在新劇《紅天鵝》分飾財閥女王和神秘保鑣，戲外皆已婚的兩人要在戲中大談「禁忌之戀」，力求打破韓劇尺度。

金荷娜和圈外丈夫結婚8年，育有一女，戲中卻要挑戰演出婚變人妻，難抵「完美保鑣」Rain的最強誘惑。金荷娜透露看了劇本後很喜歡，決定演出，並分享最吸引人的地方是角色個性鮮明，相信國外觀眾也很能輕易理解。

金荷娜要演出上流人士，特地觀察聯合國親善大使們的優雅儀態，甚至研究他們的手勢、穿著等。她在戲中還得打高爾夫球，謙稱過去接觸過幾次，但一直很難駕馭專業姿勢，為此不斷練習，好奇播出後成果如何。

Rain身為導演朴洪均粉絲，二話不說決定接演，這次他飾演的健壯保鑣，輕鬆攻陷已婚貴婦，表示看了劇本後發現台詞並不多，較著重在動作戲；專業的Rain堅持不用替身，笑稱是收了演出酬勞，若還得用替身覺得說不過去。

朴洪均大讚Rain在動作戲上是「大師級的工匠」，肯定他早已透過多部作品證明自己，演技方面令人安心。《紅天鵝》今在Disney+上線。

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