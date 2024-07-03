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娛樂 最新消息

施名帥混入角頭宇宙 上演夜店大亂鬥

施名帥（中）加入《角頭－大橋頭》演出。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕施名帥正式宣布加入「角頭宇宙」，在新片《角頭－大橋頭》飾演的阿猛是「五虎將」潘帥的哥哥，他自信笑稱阿猛心思縝密，常替身邊的人著想，又是好哥哥，在龍蛇混雜的世界裡只求一口飯吃，跟名字一樣猛！

《角頭－大橋頭》首支預告，百人夜店大亂鬥場面震撼。（曼尼娛樂提供）

片中鄭人碩飾演的阿慶和施名帥從小就認識，兩人情同家人，濃厚的兄弟情正是角頭宇宙的關鍵拼圖，深深影響未來故事發展；施名帥認為阿猛重情重義，完全體現底層的生猛，也唱出屬於他們無奈的悲歌。

繼《角頭2：王者再起》創下林森北路「千人大亂鬥」經典場面後，《角頭－大橋頭》昨釋出首支預告，可見大型動作場面由戶外拉進室內，挑戰高難度的「百人夜店大亂鬥」，力求再創經典。

監製張威縯坦言，兩方互尬場面拍攝得很辛苦，因為夜店人多，尤其電梯場在狹窄的空間，又是滿滿的人，謝謝幕後跟演員的努力。

此外，在《角頭2：王者再起》演出「仁哥」的王識賢在《角頭－大橋頭》回歸演出，這回他開金口獻唱主題曲《無夢無望》，道盡浪子的真實心聲。《角頭－大橋頭》於8月16日全台上映。

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