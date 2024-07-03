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娛樂 最新消息

2024上半年度台灣10大票房 腦筋急轉彎2衝冠 許光漢青春18×2攻下一席

《腦筋急轉彎2》在上半年最後一個週末，直接攻頂全台年度票房冠軍。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／專題報導〕2024年正式進入下半年，賣座動畫續集《腦筋急轉彎2》剛好在上半年最後一個週末（6月28至30日）攻頂年度票房冠軍，上映第3週仍勝過新上映的《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》，不過後者也是一上映直接攻進上半年前10名，目前要破億已非難事，華語片則只有許光漢主演的《青春18×2 通往有你的旅程》擠進榜。

許光漢主演的《青春18×2 通往有你的旅程》是上半年唯一擠進賣座前10名的華語片。（翻滾吧男孩電影提供）

今年台灣上半年賣座前10名光是動畫片就佔了4個位置，包括於下半年第一天（1日）就破3億的冠軍《腦筋急轉彎2》、還有賣破2.62億登上第2名的《劇場版 排球少年!! 垃圾場的決戰》、大賣1.23億奪下春節檔冠軍並攻佔第5名的《間諜家家酒》電影版《SPY x FAMILY CODE: White》，以及首週就賣破6503萬擠進第10名的《名偵探柯南 100萬美元的五稜星》。

除了動畫片接力登場創佳績，就連大賣2.46億登上第3名的《哥吉拉與金剛 : 新帝國》，以及以9918萬登上第7名的《猩球崛起：王國誕生》，主角也都「非人類」（哥吉拉、金剛、猩猩），等於上半年賣座前10名非真人主角的作品就佔了6部。

而賣座前10名唯一一部上榜的華語片《青春18×2 通往有你的旅程》，則以7572萬擠進第9名，男主角許光漢不愧是台灣目前少數具有叫座力的票房男星，他上一次主演《關於我和鬼變成家人的那件事》，也是去年上半年唯一進榜華語片。

隨著近期幾部賣座電影將電影市場炒熱，「小小兵」即將在今天上映的《神偷奶爸4》熱鬧回歸，接下來也還有災難片《龍捲風暴》、被看好再創漫威高潮的《死侍與金鋼狼》、在台北電影節首映後好評不斷的台片《鬼才之道》、暖心可愛的《角落小夥伴電影版：奇幻的玩具工廠》等片，準備為下半年創造好的開始。

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