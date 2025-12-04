自由電子報
娛樂 最新消息

唯獨封鎖微博！濱崎步暖心文「衝破10萬人狂讚」台網洗版力挺：歡迎來台灣

〔記者邱奕欽／台北報導〕濱崎步在上海演唱會遭臨時粗暴喊卡後，不僅面對1萬4000個空位的場館內唱完整場，返日更瘋狂轉發台灣媒體的繁體中文報導，唯獨封鎖微博完全未更新，當日她的臉書、IG貼文直接衝破10萬人按讚，大量台灣網友湧入力挺「歡迎來台灣！」、「台灣人愛妳」。

濱崎步原訂11月29日於上海舉辦巡演最終場，卻在前1日被以不可抗力為由臨時取消，她仍依照流程進場在1萬4000個空座前完成整套演出，並感謝超過200位日本、中國工作人員與團隊成員。事後，濱崎步在社群以英文暖心發文寫下「雖然空無一人，卻感受到世界各地粉絲的愛。」更稱這是最難忘的一場演出，並同步分享空場表演的多張照片，展現她的敬業與堅韌。

事件延燒後，濱崎步在臉書與IG大量轉發「繁體中文媒體」對她的報導，包括台灣與香港的新聞截圖，甚至出現台粉熱情留言區大爆發的景象，該則臉書貼文在短短時間衝破10萬個讚，許多台灣網友以英文、中文刷留言「Come to Taiwan please（拜託來台灣）」「Welcome to Taiwan（歡迎來台灣）」、「Taiwanese All Love U（台灣人都愛妳）」，微博則完全未更新，形成與台灣、中國社群截然不同的互動風景，更凸顯此次事件在不同國度的敏感程度。

