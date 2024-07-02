王心凌10月啟動SUGAR HIGH 2.0-張信哲站上鳥巢 解鎖人生清單

王心凌迎接巡演最終場，以紅色玫瑰絕美造型登台。（天晴娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕王心凌「SUGAR HIGH」世界巡迴演唱會，歷經280天、共32場演出，6月29日迎來最終場，她換上全新造型，身穿10公斤重的紅色玫瑰長紗裙登場，張信哲則在6月29、30日一連兩天首攻可容納10萬名粉絲的北京鳥巢，圓了人生清單之一。

張信哲上週末唱進北京鳥巢，達陣人生清單之一。（潮水音樂提供）

整個六月，張信哲「未來式終極版」巡迴演唱會都在締造紀錄，連續插旗杜拜、西寧等站，上週末則一舉唱進鳥巢，共吸20萬觀眾，第一天還下暴雨，10萬名粉絲淋著雨全程跟唱，盛況空前。他也呼籲更多同輩歌手一起站上來，表示「鳥巢不是年輕人的專利」。

請繼續往下閱讀...

王心凌「SUGAR HIGH」巡演期間，第一排的票價已經被炒到原價的十倍，來到尾聲門票更是一票難求，歌迷們不斷敲碗加場，但為了讓大家有全新的視聽饗宴，這次的巡演在青島站結束，而後再次升級為「SUGAR HIGH 2.0」，王心凌也在當晚演出結束時宣布，2.0全新巡演將在十月起跑，讓全場狂喜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法