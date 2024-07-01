華語歌王歌后-熱狗奇幻夜曝婚禮進度 孫盛希想在小巨蛋求婚

熱狗勇奪華語歌王大獎後，直奔Legacy「正宗華語金曲之夜」演出兼慶功。（記者王文麟攝）

〔記者張釔泠、陳慧玲／台北報導〕「MC HotDog」熱狗前晚奪得金曲華語歌王大獎後，直奔Legacy「正宗華語金曲之夜」演出，女粉絲拋出黑色胸罩，他大方拿起來聞，現場氣氛嗨爆；在音樂之路努力10年，孫盛希終於獲得金曲華語歌后肯定，慶功透露下一個目標想站上小巨蛋開唱。

孫盛希拿下金曲華語歌后，下一個目標想站上小巨蛋開唱。（記者胡舜翔攝）

熱狗今年抱走歌王、最佳作詞人兩大獎，他說：「老實說，我很相信自己的音樂，因為《髒藝術家》是張好專輯，而能得到歌王比較意外，謝謝評審對我的青睞。」更直呼：「今天一整天對我來說就是一個很奇幻的旅程，百年難得一見的金曲獎演出事故也發生在我身上，又二度上台領獎，我是被上天眷顧的男子。」

請繼續往下閱讀...

他和交往多年的女友已經登記結婚，拿到歌王後是否要補辦婚禮？他笑說：「其實我們很低調，她也很怕麻煩，我們有講好暫時不辦，未來要辦一定邀請大家。」

而新科歌后孫盛希則是透露「想在小巨蛋求婚」，原以為她是希望能在小巨蛋被求婚，但她說：「我可以在小巨蛋向男友求婚。」但得靠月老先賜姻緣。

評審主席陳子鴻透露孫盛希以2票險勝楊乃文封后，孫盛希則自爆典禮雖坐在偶像楊乃文旁邊，「但我們沒有講半句話，不敢開口和她講話，我太害羞了！」

得獎後孫盛希和住在南韓的父親視訊，爸爸恭喜她，還說錄下她得獎影片，談到父親她忍不住落淚，「我還是很在意家人，沒辦法陪他們，他們也沒辦法抱我。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法