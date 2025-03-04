王大陸涉殺人未遂！前經紀人柴智屏「24字告誡發聲」

柴智屏（左）規勸王大陸能謙卑面對犯錯。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕33歲王大陸才涉嫌以不法手段逃避兵役逾10年遭警方逮捕，豈料今（4日）再爆出案外案，他日前返台因接送車不符自己需求，竟找人痛毆司機及派車員遭警方依「殺人未遂」移送檢方偵辦。針對事件，王大陸昔日的經紀人、偶像劇教母柴智屏以24字發聲回應。

王大陸先前才因涉嫌砸百萬元找不法集團協助取得假病歷逃兵，被檢方諭令15萬元交保，豈料檢方偵查期間從他的手機中發現去年曾找人痛毆司機和派車員，事後還將影片傳給友人炫耀。如今，檢方指揮警方依殺人未遂罪將王大陸拘提到案，目前已移送新北地檢署複訊中。

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過去跟王大陸有過解約風波的前經紀人柴智屏，當時才因他涉嫌造假病歷逃兵回應「很久沒有聯絡了，沒有想法。」如今，王大陸再爆出涉嫌殺人未遂，柴智屏對於昔日愛徒再闖禍坦言「完全不了解狀況。」不過仍語重心長規勸道「只能說希望他不管犯了什麼錯，都能夠謙卑的去面對反省。」

☆《自由時報》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」☆

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