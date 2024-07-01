曾助攻封后 許秦豪笑稱現邀孫藝真合作得拜託

許秦豪帶著新片《非普通家族》出席北影閉幕放映，開心來台會影迷。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕南韓名導許秦豪帶著新片《非普通家族》赴台北電影節閉幕放映，他首度和韓星金喜愛合作，坦言從年輕時就很喜歡她，這次如願合作非常開心，大讚她很認真，帶動其他演員跟著加倍努力。

金喜愛出道30多年，但拍《非》片時彷彿新人般兢兢業業，許秦豪說金喜愛總是準備充足才到拍攝現場，起初臨時收到更改演出指令時，會一下子不習慣，所幸後來她努力適應，仍然配合得很好。

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孫藝真（左）與裴勇俊合作演出《外出》，榮獲亞太影后。（台北電影節提供）

有「影后推手」美名的許秦豪，和女神孫藝真合作過《外出》、《末代公主》兩部電影，助攻孫藝真以《外出》拿下亞太影后，以《末代公主》勇奪百想藝術大賞影后；是否想再和孫藝真合作？許秦豪先誇孫藝真從小聰明漂亮、演技出眾，尤其《愛的迫降》得到巨大人氣，笑稱：「現在要合作的話，可能要拜託她一下了！」

另外，許秦豪也有「愛情電影大師」封號，他聽聞此封號先是露出靦腆笑容，接著表示也許過去多半創作「愛情題材」的電影，才有此名號；問他是否戀愛經驗豐富？許秦豪自嘲導演好友朴贊郁都虧他是「戀愛博士」、「許博士」，但他其實經驗並不豐富，只是喜歡聽別人的愛情故事罷了。

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