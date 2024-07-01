巴奈不悔說真話 享受自由之可貴

巴奈（右）相約客語歌后柔米一起慶功。（錦川音樂提供）

〔記者張釔泠、陽昕翰、侯家瑜／台北報導〕原住民歌手巴奈以《夜婆Iā-Pô》獲得金曲獎最佳台語專輯，前晚致詞時她提到「金曲獎35年，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油」等言論，立刻遭到中國網民砲轟，相關內容在社群被消失，巴奈表示：「自由之可貴，從此刻就能感受到，希望大家要好好愛護我們現在擁有的一切。」

巴奈在金曲獎頒獎典禮上提及「天安門事件」，認為這就是在台灣可以自由說真話的可貴，對此，董事長樂團的鈞董也很認同，他說：「現在的台灣有絕對的言論自由，不論各自的觀點是什麼，都可以暢所欲言。」

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鈞董相當敬佩巴奈，認為她本來就長期在為人權及社會運動發聲，包括選擇用音樂來抒發理念，「就像巴布狄倫當年也是用音樂表達反戰的省思一樣。」

對於巴奈發聲，文化部長李遠也透過臉書向她致謝，「她過去常常用她的母語唱歌，也會用華語唱，我最常聽她唱的是《美麗島》。過去在許多社會運動中最需有人支持的時候，她總是毫不猶豫的站出來，一把吉他，坐在肥皂箱上就唱起來。」感謝她為理想堅持。

巴奈前晚相約贏得最佳客語歌手的柔米慶功，選擇以豪華外燴方式，慰勞所有工作人員。巴奈表示：「很開心得到金曲獎，感謝柯智豪花了15年的時間，一起完成這場美夢，也希望大家一起記得這一晚。」

巴奈在慶功宴上笑說：「去年底，我跟柔米發片一起在城隍廟前舉辦演出，可能是真的感動神明了，今天才很幸運一起得獎，看來接下來我們要再辦一場還願了。」

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