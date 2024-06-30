Lulu改編兒歌開場創新 張秀卿辣妹駕到掀回憶殺

Lulu（中）第三度挑大梁主持金曲獎。（台視提供）

〔金曲獎採訪團／台北報導〕金曲獎昨由Lulu第三度挑大梁主持，開場改編兒歌《蘑菇濃湯》、假裝被嬰兒哭聲打斷的橋段評價兩極，沒想到Lulu假裝出包竟成為「預言」，熱狗表演時麥克風頻頻沒聲，逼得他下跪喊「再給我一次機會」，他敬業完成表演被網友盛讚：「證明他是實力真唱！」而他也不負眾望奪下歌王。

Lulu這次用兒歌切入開場有別以往風格，感性直呼：「因為每一個音樂作品都像音樂人孕育出的小孩！」不過開場橋段讓不少觀眾直呼看不懂，而《蘑菇濃湯》曾被吳青峰抵制過，這段表演也在網路上引起論戰，但有不少人認為Lulu表演別出心裁，在串場中時而扮演導遊、在影片中化身主播等，都是很棒的突破。

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本屆典禮表演被網友盛讚「發揮最穩」，今年特別搭建延伸頒獎台，現場觀眾圍在舞台周邊，有如演唱會一般嗨翻天，熱狗演唱時由道士、殭屍為他開路氣勢磅礡，沒想到才剛開唱麥克風就沒聲音，激動下跪重唱成為金曲當晚高潮。

張秀卿以一首《辣妹駕到》掀回憶殺，與吉那客台語演唱讓台下觀眾都忍不住起身跳舞，洪佩瑜、家家展現穩健台風，而首度在海外演唱的日本樂團生物股長，一登場就帶來動漫火影忍者名曲《青鳥》與成名曲《SUKURA》，台下歌手紛紛成為迷弟、迷妹。暌違10年回歸舞台的「R&B歌后」順子壓軸演唱，帶來經典曲目《回家》為金曲畫下句點。

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