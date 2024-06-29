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Lulu金曲主持連掀爭議？主持流程遭鄉民批「莫名其妙」

網友開酸金曲主持訪問環節。（攝影新聞組攝、翻攝自PTT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日於台北小巨蛋登場，典禮主持人由Lulu第三度扛下大任，不過開場演唱的《蘑菇濃湯》歌曲表演隨即在網路引發爭議，稍早頒發最佳新人獎時，還被網友發現在宣布得獎者後，Lulu才在台下訪問「落榜」的新人們，讓網友直呼莫名其妙。

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最佳新人獎由20歲布農族Makav獲得，Lulu則是在她去後台準備表演時，才開始訪問沒得獎的入圍者，依序介紹鄭平、鳳小岳、鄒序、王ADEN、徐暐翔Jocelyn 9.4.0等，細心介紹雖然充滿溫情，但還是被網友認為主持流程很不妥。

鄉民在PTT發文直呼莫名其妙，「年度歌曲在一開始就頒完了，然後一生只有一次的新人獎就這樣突然頒完，頒完之後才來補訪落榜的入圍者？？？？主辦單位是在酸沒得獎的人嗎，人家也不會開心吧...就算得獎者要準備表演時間，但這種方式真的很隨便」不過也有人緩頰表示，這是為了給新人live演唱準備時間。

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