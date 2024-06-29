金曲35》Lulu嗨唱《蘑菇濃湯》踩青峰地雷！網友怒：難怪他缺席

Lulu金曲開場演出爆紅曲《蘑菇濃湯》。（台視提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《第35屆金曲獎頒獎典禮》今晚在台北小巨蛋登場，主持人「Lulu」黃路梓茵在舞台上演出爆紅曲《蘑菇濃湯》引發網路議論，因為該曲為蘇打綠「青峰」前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌作品，而青峰曾公開揭該曲黑幕。

Lulu金曲開場演出爆紅曲《蘑菇濃湯》。（台視提供）

蘇打綠「阿龔」龔鈺祺今原本將與日本搖滾樂團「生物股長」合作演出，後來傳出健康抱恙，取消表演，令粉絲直呼惋惜，不過隨Lulu演出橋段曝光，引發部分網友猜測阿龔是否因為《蘑菇濃湯》而缺席典禮演出。

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Lulu演出的《蘑菇濃湯》是青峰（圖）前經紀人林暐哲公司所創作的兒歌作品。（資料照）

隨《蘑菇濃湯》爆紅，青峰曾發限時動態表示：「就像黑心商人提供的黑心食品，當然你要吃也是你家的事，但通常你知道是黑心食品，你不會說其實不難吃就繼續吃，音樂也是，靈魂的毒不輸食物的毒。」並hashtag「毒菇」，後來更表示絕對不會聽林暐哲所推出的作品，「這個人對我和我團員我媽媽做出這些事，至今仍不覺得自己有任何問題也無法負責，這種人做出的音樂我不會讓身邊的孩子聽，我是一定抵制到底的。」

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