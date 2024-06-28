東京都知事選舉「政見發表會變謎片」 參選人當場脫衣彈G奶

東京都知事政見發表會，女性候選人當場脫衣解扣。（翻攝自内野愛里ちゃん YT）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本東京都知事選舉將於7月7日舉行，昨（27日）由NHK轉播政見發表會，意外出現一名奇葩候選人，跌破大家眼鏡。現年31的參選人「內野愛理」發表6分鐘政見時，沒有太多具體觀點，反而強調自己「很可愛」，後來愈講愈熱烈，情緒嗨爆，直接在台上上演「脫衣裸胸秀」，畫面瞬間大歪樓。

内野愛里沒有太多具體觀點，反而強調自己「很可愛」。（翻攝自内野愛里ちゃん YT）

一開場她就介紹自己是「因為可愛而聞名的內野愛理」，接著不談論政見，反而趁機宣傳自己的YouTube，還希望觀眾能用LINE的QR CODE加她好友，「變成朋友之後，一起跟我一起做點快樂的事吧！」

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內野愛理邊喊著好熱，邊脫到露出G奶。（翻攝自内野愛里ちゃん YT）

話鋒一轉，她覺得現場空氣太悶，直接在鏡頭前，脫到只剩下一件小可愛，露出G級凶器，對鏡頭前觀眾說「我不只可愛，還很性感吧？你們覺得如何呢？討厭啦，不要用這種色色的眼神看我。」後方的手語老師見到此景，絲毫不受影響，繼續為觀眾解說。

原本應該要很正經的政見發表會，被她搞得秒變謎片，網友們紛紛直呼：「政見會這樣亂搞，有必要重新思考民主的定義了...」、「沒想到看個政見發表會也能震碎三觀」、「每次東京要選都知事的時候都會湧入一些奇奇怪怪的人」。

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