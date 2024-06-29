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娛樂 最新消息

金曲5大看點 最佳樂團7搶1最火爆

楊乃文8項入圍是本屆金曲獎大贏家。（亞神音樂提供）

〔記者林欣穎、陽昕翰／台北報導〕第35屆金曲獎將於今晚在台北小巨蛋舉行，今年最佳樂團獎成「死亡之組」，楊乃文風光入圍8項將與9M88、孫盛希還有中國歌手蘇運瑩、袁婭維角逐華語女歌手寶座，歌后獎座是否留台備受矚目，台語歌王廝殺激烈，許富凱與翁立友力拚第二座獎；典禮表演部分「R&B」歌后順子暌違10年重返歌壇表演，日本人氣樂團「生物股長」首度來台合作蘇打綠阿龔，現場星光熠熠備受期待。

許富凱希望能再奪下台語歌王。
（資料照，記者王文麟攝）

今年最佳樂團獎競爭激烈，共有7組樂團入圍，包括滅火器、露波合唱團、傻子與白痴、告五人、草東沒有派對、大象體操、麋先生，其中滅火器、告五人、草東沒有派對都有入圍年度歌曲，表現不凡，各團都擁有高人氣，究竟鹿死誰手將在今晚揭曉。

台語歌王翁立友力拚再次封王。
（資料照，記者胡舜翔攝）

台語歌王同樣戰況激烈，8度角逐獎項的許富凱對上翁立友、林俊逸、鄭平、蘇明淵，能不能再次封王成為外界關注，而「演而優則唱」的鳳小岳這次入圍新人獎，面臨強勁對手，能否脫穎而出也成為典禮看點之一。

演唱火影忍者經典曲目《ブルーバード》的日本搖滾樂團「生物股長」首度來台，合作對象阿龔昨傳出掛病號，至於今晚是否按照原計畫擔任金曲獎的表演嘉賓，主辦單位表示：「典禮目前一切如表定進行彩排中。」

表演陣容包含順子、洪佩瑜、MC HotDog熱狗、血肉果汁機、家家等多組歌手，客、台語音樂獎項常勝軍吉那和張秀卿也將合作演出。典禮主持人則由Lulu三度扛下重任、星光紅毯則由陳明珠跟黃偉晉二搭主持。

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