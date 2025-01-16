昔拍《痞子英雄》被嘲頭殼壞去 製作人揭「驚人單集預算」靠公視撐腰

周渝民（左）、趙又廷在《痞子英雄》表現亮眼。（本報資料照，公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕立法院朝野黨團15日協商114年度中央政府總預算案，國民黨以「報導偏頗、戲劇竄改歷史」等原因提案全數刪除文化部補助公視的23億預算，引發圈內反彈發起連署。過去爆紅台劇如《通靈少女》、《痞子英雄》、《一把青》，公視都參與其中。對此監製、編劇陳慧如透露當初拍《痞子英雄》被說頭殼懷掉，最終創下開台最高收視率，背後全靠公視有力支持。

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陳慧如表示自己2009入行後寫的第一部品，拍成了公視出品的《痞子英雄》，當年單集製作預算450萬，對比平均120萬一集堪稱台劇天花板數字，其餘製作款則由蔡岳勳導演四處籌措，「我們挑戰了所有人都不看好的警匪+刑偵+政治陰謀類型，當初甚至有演員的經紀人玩笑說，我們是頭殼壞去，才敢來拍這部戲。」

陳慧如表示當時沒人看好，公視仍支持他們製作《痞子英雄》。（翻攝自IG）

陳慧如表示當時沒人看好的情況下，公視始終支持他們製作這部高難度劇集，而後《痞子英雄》創下公視開台以來最高收視率，並在同年拿到金鐘獎最佳戲劇獎獎，成了對劇組最大的肯定，陳慧如強調：「公視一直堅持要開拓新類型的戲劇，對我們而言、它並不只是一家電視台而已，實際上在它具備前瞻的眼光下，這麼多年來，台灣的戲劇才得以開出更多燦爛的類型與火花。」

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