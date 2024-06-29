（影音）郭雪芙9歲姊代母職 讀妹妹的信淚崩 桃花問題「不好說」

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭雪芙昨宣傳新書《擁抱過去的我》，活動上突然收到妹妹寫的信，感動到淚流滿面。她受訪時坦言9歲媽媽過世，自己「姊代母職」和妹妹相依為命，只是她很嚴厲，甚至打過妹妹巴掌，姊妹倆關係一度緊張；加上今年她和妹妹一起到英國遊學3個月，朝夕相處難免有摩擦，她對妹妹撂狠話：「我真的很愛妳，但不代表接受妳可以用這樣態度對我。」

郭雪芙敞開心房，新書寫出出道17年的心路歷程。（記者陳逸寬攝）

郭雪芙唸妹妹寫的信，感動到一直掉淚。（記者陳逸寬攝）

她回憶妹妹小時候把她心愛的美少女戰士貼紙拿去貼垃圾桶，又把好友送的風鈴打碎，讓她火大，只能出手揍妹妹。現在姊妹雖長大了，偶爾有些口角，但她透過信裡的文字，感受到妹妹只是刀子嘴豆腐心，「雖然講話不好聽，但我能感受到她的貼心。」

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郭雪芙也提到她19歲以模特兒身分出道，為了工作往返台北、桃園，常常累到邊開車邊打瞌睡，後來因女團「Dream Girls」爆紅、解散、又演出偶像劇，一路上因不知怎麼面對媒體，承受許多誤解，坦言：「有很長一段時間都帶著刺在面對外界。」近年因旅行、心靈課程逐漸放鬆自我，她才敞開心胸面對外界。

郭雪芙30日將過36歲生日，許願可以「繼續出國旅行」，至於先前曾被命理師預測今年有好桃花，她神秘回答：「不好說！」對感情仍三緘其口。

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