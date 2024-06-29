晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影音）郭雪芙9歲姊代母職 讀妹妹的信淚崩 桃花問題「不好說」

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭雪芙昨宣傳新書《擁抱過去的我》，活動上突然收到妹妹寫的信，感動到淚流滿面。她受訪時坦言9歲媽媽過世，自己「姊代母職」和妹妹相依為命，只是她很嚴厲，甚至打過妹妹巴掌，姊妹倆關係一度緊張；加上今年她和妹妹一起到英國遊學3個月，朝夕相處難免有摩擦，她對妹妹撂狠話：「我真的很愛妳，但不代表接受妳可以用這樣態度對我。」

郭雪芙敞開心房，新書寫出出道17年的心路歷程。（記者陳逸寬攝）

郭雪芙唸妹妹寫的信，感動到一直掉淚。（記者陳逸寬攝）

她回憶妹妹小時候把她心愛的美少女戰士貼紙拿去貼垃圾桶，又把好友送的風鈴打碎，讓她火大，只能出手揍妹妹。現在姊妹雖長大了，偶爾有些口角，但她透過信裡的文字，感受到妹妹只是刀子嘴豆腐心，「雖然講話不好聽，但我能感受到她的貼心。」

郭雪芙也提到她19歲以模特兒身分出道，為了工作往返台北、桃園，常常累到邊開車邊打瞌睡，後來因女團「Dream Girls」爆紅、解散、又演出偶像劇，一路上因不知怎麼面對媒體，承受許多誤解，坦言：「有很長一段時間都帶著刺在面對外界。」近年因旅行、心靈課程逐漸放鬆自我，她才敞開心胸面對外界。

郭雪芙30日將過36歲生日，許願可以「繼續出國旅行」，至於先前曾被命理師預測今年有好桃花，她神秘回答：「不好說！」對感情仍三緘其口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中