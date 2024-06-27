《韓流席捲高雄》Red Velvet首唱新歌 權恩妃主打消暑

Red Velvet將新歌首演獻給南台灣歌迷。（JULIUS/TOBESOFT提供）

〔記者鍾志均、廖俐惠／台北報導〕暑假要到了，多組南韓歌手搶攻7月黃金期，包括K-POP拼盤演唱會於7月13日率先在高雄巨蛋登場，剛發表新專輯《Cosmic》的女團Red Velvet特地錄製短片，向台粉送上問候，將新歌海外首演獻給台灣；被封「夏季女王」的權恩妃最近也推出全新單曲《SABOTAGE》，預告會帶來清涼且擊退暑氣的特別演出。

「夏季女王」權恩妃訪台將帶來擊退暑氣的特別演出。（JULIUS / TOBESOFT提供）

此外，ONE TONE CONCERT將在7月20日、21日在林口體育館舉行，昨宣布首波卡司，由少女時代孝淵率領IlIBOI、ph-1等人氣嘻哈歌手一同登台；嘻哈天團EPIK HIGH則在7月27日於台大體育館開唱，喊話不見不散。

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《K-MEGA CONCERT in Kaohsiung》29日中午12點將啟動第二階段售票，於Ticket Plus遠大售票系統販售。

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