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幾田莉拉許願末日吃團圓飯 ano配音初體驗頻頻咬舌頭

YOASOBI的幾田莉拉（左）攜手ano一同為《DDDD惡魔的破壞》配音，兩人受訪大讚對方超可愛。（双喜電影提供）

〔記者廖俐惠／台北-東京連線報導〕動畫電影《DDDD惡魔的破壞》講述末日科幻世界兩位女學生的故事，找來日本天團YOASOBI主唱幾田莉拉、惡魔歌手ano擔任聲優。被問到世界末日前想做什麼？莉拉回答要與親友一起吃團圓飯；ano則希望能夠一如往常，與朋友打鬧度過最後一天。

《DDDD惡魔的破壞》描寫女高中生門出（左）、凰蘭的「日常生活」。（双喜電影提供）

ano首次配音就獻給「凰蘭」一角，講話慢吞吞的她聲演「快嘴」的凰蘭，還多次咬到舌頭，是場苦戰；莉拉為了為小學生「門出」配音，特別讓聲音變得幼齒。

凰蘭、門出是好麻吉，戲外兩位聲優也拉近距離，ano爆料莉拉是個可愛的路癡，莉拉則是覺得ano對她的稱呼變得更加親暱，直說「ano好可愛」。聽到稱讚，ano卻面無表情，她連忙解釋，「我很高興，但我不知道怎麼反應！」

由於故事與平行世界有關，被問到另一個世界的自己會是如何？莉拉表示自己太喜歡唱歌，一天有18小時在唱歌，就算不當歌手，也會繼續唱歌；ano則笑說自己是尼特族，「想要軟爛在家，什麼都不做。」

《DDDD惡魔的破壞》分成前後章，前章將在7月10日上映。

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