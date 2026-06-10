遺孀「憔悴現身靈堂」曝傅子純真正死因 揭送醫過程：他本人同意要插管

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅子純因急性白血病驟逝，享年46歲，噩耗震驚演藝圈，也讓親友及粉絲悲痛不已，他的靈堂今下在板橋殯儀館附近生命會館開放親友拈香悼念。遺孀Corrinna今在好友廖家儀、兵家綺陪同下，戴著鴨舌帽和墨鏡，一身白衣受訪，看來頗爲憔悴，她一現身就先感謝現場媒體，並提到傅子純7日病發後到醫院的經過，最後拿到的死亡證明是寫「肺炎併發敗血症，疑似急性白血病」。

傅子純遺孀Corrinna（中）在廖家儀（左）、兵家綺（右）陪同下受訪。（記者陳奕全攝）

Corrinna受訪時數度哽咽，看得出情緒激動。她提到夫妻倆都不知道傅子純有血癌，發病前有感覺到不舒服，但並非在家心臟驟停離世，她說：「我們開車到醫院急診，下車後走到急診室，他跟醫生交代這幾天不舒服的症狀，才做之後處理。」包括到ICU病房急診。

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她也提到傅子純到醫院就發現肺部有發炎狀況，也有些喘，醫生詢問他本人是否同意插管，「他自己同意要插管。」至於是否已交代遺言？Corrinna再度哽咽搖頭說：「沒有，沒有想過有這樣的一天，真的。」讓人心疼。

傅子純遺孀Corrinna（中）在廖家儀（左）、兵家綺（右）陪同下受訪。（記者陳奕全攝）

至於遺照的部分，Corrinna被問及如何決定選哪張，她哽咽久久不語，一旁廖家儀替她發聲，表示今天心情沉重，就不聊這些detail，「今天她出來把病情過程誤解解釋，已經提起很大的勇氣。」

她也提到前天有夢到傅子純，但他沒有交談，「他雖然看起來迷茫，我們會找到彼此的，沒關係。」一句話讓聞者傷心。

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