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娛樂 最新消息

傅子純46歲驟逝！兵家綺現身靈堂哭腫眼 悲痛還原「病房最後一幕」

兵家綺（左）、吳政澔今到靈堂拈香。（記者陳奕全攝）兵家綺（左）、吳政澔今到靈堂拈香。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅子純因急性白血病驟逝，享年46歲，消息太過突然，震驚演藝圈和親友。好友兵家綺今到靈堂拈香，她提到自己和傅子純有10多年交情，一直把他當弟弟看待，第一時間看到高欣欣傳的簡訊告知他在醫院急救，不管三七二十一，立刻趕到醫院見最後一面，「我一見到他，他就是睡得很安詳，我就先罵他，開這玩笑開太大，怎可以這樣子。」語氣看得出相當心疼。

她提到傅子純看起來就像睡得很安詳的模樣，並沒有他人所說的「搶救過的憔悴」。被問到這幾天是否有入夢？兵家綺神色憔悴地坦言，這幾天幾乎無法入眠，每天只能淺眠一、兩小時，一打開電視、手機都是他的身影，躺在床上滿腦子全都是過去一起拍戲、吃飯的畫面。

兵家綺（左）、吳政澔今到靈堂拈香。（記者陳奕全攝）兵家綺（左）、吳政澔今到靈堂拈香。（記者陳奕全攝）

在兵家綺心中，傅子純是一個不折不扣的暖男，「他是個報喜不報憂的弟弟，對家人、朋友都很堅強、貼心，常會主動說『姐，我買杯咖啡給你喝』。以前大家拍戲拍到很疲憊，他明明自己也很累，卻會故意講笑話、搞怪、做一些調皮的事，把歡樂帶給大家，真的是個很陽光的男孩子。」

兩人最後一次合作雖然是在《愛的榮耀》，但當時並未對到戲，私下則因為都是「愛狗人士」、各自養了兩隻毛小孩而頻繁聯絡，沒想到如今卻天人永隔。

另外，吳政澔曾與傅子純合作，他前年加入《愛的榮耀》劇組時，前幾場戲就是和傅子純合作，「他是個非常好的前輩，很有耐心，一看到新人的問題，就會趁空檔把所有會的、能教的，毫無保留教給我們。在大家最累的時候，他永遠是那個會跟大家開玩笑、最沒有架子的前輩。」

吳政澔收到消息時內心無比震撼與感慨，這幾天回想起去年拍《好運來》一整年與他的互動，傅子純總是一副笑嘻嘻的模樣，「我相信即便今天大家來看他，他也是笑笑的。」吳政澔也透露前幾天和太太聊到此事，兩人都深感「最辛苦的是留下來的人」，因此呼籲外界與媒體給傅子純的家人多一點空間，讓他們陪伴他走完最後一段路。

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