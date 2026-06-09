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娛樂 最新消息

《蜘蛛人：重生日》破紀錄！片長曝光將成史上最長蜘蛛人電影

〔記者許世穎／綜合報導〕由「小蜘蛛」湯姆霍蘭德主演的第4部蜘蛛人個人電影《蜘蛛人：重生日》將於下個月在全球上映，根據美國連鎖影城AMC的標示，該片片長來到150分鐘，將會是目前最長的一部蜘蛛人電影。考量到電影中登場的大量角色與複雜劇情線，這樣的長度似乎並不令人意外。

《蜘蛛人：重生日》上週曝光的新海報。（索尼影業提供）《蜘蛛人：重生日》上週曝光的新海報。（索尼影業提供）

《蜘蛛人：重生日》由《尚氣與十環傳奇》導演德斯汀丹尼爾克雷頓執導，同時也是湯姆繼2021年票房大片《蜘蛛人：無家日》後，首次以蜘蛛人身分重返大銀幕，象徵著返校日、離家日、無家日之後的全新開始。

湯姆再次穿上戰衣，化身熟悉又親切的鄰家蜘蛛人，「制裁者」強柏恩瑟「浩克」馬克魯法洛也一同演出，還有飾演「MJ」的辛蒂亞以及飾演「奈德」的雅各布貝塔隆也都回歸。

在《無家日》的結尾，彼得帕克為了拯救紐約市與整個多重宇宙免於崩解，做出了巨大的犧牲，讓全世界的人忘記他的真實身份。在失去一切並為梅嬸的離世哀痛之際，彼得穿上更貼近漫畫設定的紅藍戰衣，再次踏上拯救世界的旅程。

《蜘蛛人：重生日》將於7月29日在台上映，外媒也指出，目前第二支預告片的大部分內容日前已遭外流，因此外界普遍認為官方很快就會正式釋出全新預告！

重溫《蜘蛛人：重生日》首支預告：

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