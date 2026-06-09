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娛樂 最新消息

黃仁勳登韓綜被讚大富豪面相！轉頭虧劉在錫「鼻子不夠大」全場笑翻

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃仁勳近日首度登上南韓綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》，不僅分享工作與人生故事，還在節目中被命理師大讚擁有「大富豪面相」。面對這番評價，黃仁勳當場心情大好，甚至轉頭虧主持人劉在錫「鼻子不夠大！」幽默反應讓現場笑聲不斷，也意外展現科技巨擘私下親民的一面。

黃仁勳（右）在節目中被命理師分析面相後，轉頭開玩笑虧劉在錫「鼻子不夠大」，逗樂全場。（翻攝自IG）黃仁勳（右）在節目中被命理師分析面相後，轉頭開玩笑虧劉在錫「鼻子不夠大」，逗樂全場。（翻攝自IG）

南韓tvN節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》昨（8日）公開最新預告，邀請輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳擔任來賓，節目中特別找來命理師朴成俊分析黃仁勳的面相，黃仁勳被指出額頭寬闊且高聳，象徵過人的智慧與創造力，而鼻子更是財運與事業運的重要象徵，屬於「一生財源不絕、足以統領商業帝國」的大富豪面相。

聽到命理師盛讚後，黃仁勳露出滿意笑容後直喊心情很好，隨後更調皮轉頭對劉在錫開玩笑表示，「你的鼻子還不夠大吧？大家不是都說我的鼻子是非凡教父般的鼻子嗎？」一句話立刻逗樂全場。不僅如此，黃仁勳接著又幽默自誇，「黃仁勳的鼻子已經成為新的韓國流行時尚了！」讓現場來賓與工作人員再度笑成一片。

除了面相話題外，黃仁勳在節目中也分享自己對韓流音樂的喜愛，他透露平時經常收聽K-POP，特別點名《Kpop 獵魔女團》的歌曲《Golden》，直呼「怎麼可能有人不喜歡這首歌？」並公開表達對歌手華莎的欣賞，不僅稱讚《Good Goodbye》與新歌《So Cute》，更盛讚華莎是實力堅強的表演者與舞者。對此，劉在錫則搞笑回應「《So Cute》又要紅了，華莎聽到一定很開心。」數度炒熱現場氣氛。

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