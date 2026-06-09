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娛樂 最新消息

演藝圈隱藏關係曝光！江宏恩原來是黑嘉嘉舅舅 徐若瑄竟是沈建宏阿姨

演藝圈親屬關係藏有不少驚人巧合，黑嘉嘉（左起）其實是江宏恩外甥女；徐若瑄則是沈建宏的阿姨。（本報組合資料照）演藝圈親屬關係藏有不少驚人巧合，黑嘉嘉（左起）其實是江宏恩外甥女；徐若瑄則是沈建宏的阿姨。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈看似各自在不同領域發展，私下卻有不少鮮為人知的親屬關係，有人是親兄弟姊妹，有人則是表兄弟姊妹，甚至還有人與體壇、餐飲界名人有所連結。從徐若瑄、劉以豪到陳奕迅，許多藝人背後都藏著令外界意想不到的家族關係。

演藝圈隱藏關係中，最讓許多網友感到意外的莫過於徐若瑄其實是沈建宏的阿姨，除了這層關係之外，沈建宏與應采兒也是親戚，他的外婆與應采兒的外公是姊弟，因此兩人其實是表姊弟，而港星陳小春也因此成為沈建宏的表姊夫。另一組經常被討論的組合，則是謝承均與劉以豪的表兄弟關係。

不少藝人家庭更是橫跨整個演藝圈，白家綺與葉家妤是親姊妹，葉家妤與陳宇風是夫妻，白家綺則嫁給吳東諺；劉至翰、劉至妤與孫沁岳則是三兄妹，孫沁岳是兩人的異母弟弟；賈靜雯的弟弟衛斯理娶了朱芯儀，曾之喬與辰亦儒、胡宇威與陳庭妮也都是演藝圈知名夫妻檔。

除了血緣與婚姻關係，還有不少跨界連結讓人驚訝，被封為「千年一遇美女棋士」的黑嘉嘉，表舅正是本土劇男星江宏恩，而江宏恩的弟弟則是國際名廚江振誠；夏和熙的姊夫則是旅美棒球名將陳偉殷；「情歌天后」梁靜茹與張智成是表兄妹；張翰為張震的哥哥，老婆更是《麻辣鮮師》中飾演Gina的林利霏；香港演員王祖藍則是「金曲歌王」陳奕迅的表弟；韓國瑜與利菁甚至曾是東吳大學同班同學，而葉璦菱則是利菁的表姊。

另外，已故藝人安迪的兒子是Marz23與TRASH主唱阿夜，女兒則是林吟蔚；原子邦妮主唱查查的叔公是武俠小說大師金庸。此外，「恆述法師」費貞綾、張菲與費玉清其實是親生3姊弟；「動力火車」尤秋興則是「告五人」雲安的舅公。已故資深藝人高鳴的孫女是劉奕兒、李亞明的兒子是李玉璽，張峰奇的父親是張魁、大伯則是張帝，錯綜複雜的人脈與家族版圖，也讓演藝圈宛如現實版家族劇。

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