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《浪姐7》爆失控場面？ 李小冉搶歌失敗崩潰：我不配

女星李小冉未能如願搶到《夢一場》。（翻攝自IG）女星李小冉未能如願搶到《夢一場》。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）話題不斷，繼先前傳出曾沛慈喉嚨出問題後，日前第5場公演的雙人合作曲目限時投票開始，女星李小冉疑似未能如願選到心儀曲目，竟然在社群連發三篇文，還高喊「我不配」，雖然迅速刪除，卻引起熱烈討論。

限時投票中，李小冉與張月兩支隊伍，為了搶奪那英經典歌曲《夢一場》，李小冉算是豁出去了。剛開始，李小冉隊票數遙遙領先，隨後張月團隊急起直追，最後竟然上演逆轉戲碼，最終由張月隊以31.9萬票勝出。

李小冉先前唱那英的《征服》曾經發生忘詞狀況。（翻攝自IG）李小冉先前唱那英的《征服》曾經發生忘詞狀況。（翻攝自IG）

李小冉隊最後獲得21.6萬票，差距頗大，之後李小冉就在微博連續發文「搶不到就當夢一場」、「別投了，無所謂」、「我唱啥都不好聽，我不配」明顯已經自暴自棄。

原來李小冉先前在節目中挑戰那英《征服》的時候，曾經忘詞，所以她很想從《夢一場》扳回一城，沒想到卻輸給張月隊，沒搶到這首歌。文章目前已經被刪除，不過，不少網友認為李小冉的發文過於情緒化，可能會讓對手張月很尷尬。

李小冉此次與張月在限時投票選格中上演逆轉戲碼。（翻攝自IG）李小冉此次與張月在限時投票選格中上演逆轉戲碼。（翻攝自IG）

值得注意的是，《乘風2026》選取投票機制也遭外界懷疑是否存在黑幕，由於雙方票數出現大幅度波動，是否有人「偷呷步」，也成熱門話題。

李小冉連續發三篇文，充滿情緒。（翻攝自微博）李小冉連續發三篇文，充滿情緒。（翻攝自微博）

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