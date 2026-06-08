何篤霖、陳亞蘭驚傳遭降薪！揮別22年《命運好好玩》證實了

何篤霖、陳亞蘭爆出同進退閃辭《命運好好玩》。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣長壽命理談話性節目《命運好好玩》驚傳主持異動，據悉製作單位為了節省預算，近期與主持人何篤霖、金鐘影帝陳亞蘭展開酬勞談判，希望調降主持費。然而在多次溝通後，兩位主持人已無妥協空間，決定在合約結束後退出，對此何篤霖也證實消息。

何篤霖身為該節目的靈魂人物，22年來身邊的搭檔從況明潔、郭靜純換到陳亞蘭，他始終穩坐主持台。據《鏡週刊》報導，兩位主持人這次因降薪協商破局而求去，不過何篤霖本身早已財富自由，生活老神在在。節目則尚未確定接班人選，製作團隊正積極尋找新世代主持人，現階段先以重播方式維持曝光。

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何篤霖 。（記者陳逸寬攝）

何篤霖透過經紀人證實離職消息，他表示早前已在個人直播中已經和一直支持他的粉絲朋友們分享過『畢業』的心情。回顧這段漫長的主持歲月，他感性地說：「走了這麼長的一段路，心中滿滿都是感謝。在如今影視環境這麼不景氣的情況下，一個節目可以堅持、陪伴大家做這麼久，真的非常不容易。真的很謝謝電視台以及製作單位全體同仁多年來的照顧，大家都辛苦了！」JET綜合台、陳亞蘭尚未回應。

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