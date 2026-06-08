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（台綜專題11）《型男》阿建老師爆悲慘過去！16歲跑西索米窮到「拿甘蔗湊人數」

〔記者傅茗渝／專訪〕在《型男大主廚》、《11點熱吵店》、《天才衝衝衝》節目中擔任樂手的「阿建老師」入行至今已45年，其敏銳的音效與幽默接梗功力深植人心。今年61歲的他回首出道往事，驚爆自己當年為了謀生什麼苦都吃，不僅曾睡在台北馬路上，16歲時還曾拿著「甘蔗」充數進殯葬樂隊混口飯吃，如今翻身成金牌樂手內心頗有感慨。

阿建16歲時為了混口飯吃，曾拿「甘蔗」充當樂器混進出殯隊伍。（記者王文麟攝）阿建16歲時為了混口飯吃，曾拿「甘蔗」充當樂器混進出殯隊伍。（記者王文麟攝）

阿建13歲就在夜總會當學徒，因為家裡經濟關係沒辦法繼續升學，只能到處跟著老師學。在進電視圈之前，他在高雄待過舞廳、夜總會、歌廳和西餐廳，甚至為了賺錢還做過殯葬樂隊「西索米」。阿建表示南部早期大家族出殯，需要很大的隊伍，但他根本不會樂器，不會吹喇叭或打小鼓，「他們人手不夠，我就要去湊人數。當時連樂器都不夠拿，就拿一根甘蔗充數，我那時才16歲，小小的跟在隊伍最後面，就這樣做樣子跟著走，也沒有人會發現，因為在隊伍當中誰會管我？」

後來他20出頭決定上台北西餐廳闖蕩，剛來時過得極其悲慘，「環境不好也沒錢，前幾天我甚至是睡在馬路上，因為根本沒有地方住。」 幸好後來在貴人幫忙下，到張菲開的西餐廳彈琴唱歌，因而遇到了改變他一生的機會。阿建感性點名：「我很感激的一個人就是孔鏘老師。那時候孔鏘老師跟菲哥的關係非常好，他工作休息時常會來餐廳喝咖啡。可能他蠻欣賞我的，有一次他就對我說：『阿建，我現在工作很忙，有很多通告，你要不要來試試看？』我當然說好！」 就因為這句話，他正式進入了電視圈，第一個參與的節目就是《連環泡》，隨後一路參與了台灣綜藝黃金時代。

阿建回首入行45年坎坷路，如今翻身成業界人人尊敬的金牌樂手。（記者王文麟攝）阿建回首入行45年坎坷路，如今翻身成業界人人尊敬的金牌樂手。（記者王文麟攝）

如今阿建在業界也成了人人尊敬的前輩，外界常會稱呼這些後輩是阿建的「學生」，但他本人卻連忙否認，直言：「我不敢說提攜，應該說有很多 Keyboard 老師，是因為我曾經有一段時間也跟（孔鏘）老師一樣，工作多到做不完，我也需要有人幫忙。所以我曾帶過一些朋友，人家會說他們是我的學生，但我從不這麼認為。」 他更吐露不收學生的溫暖初衷：「我覺得他們不是學生，而是我的好朋友，是來幫我的。如果我稱呼他們為學生，那別人的眼光裡，他們永遠都會低我一階、永遠只是我的學生。我應該把他們的位置拉高一點，如果我說這些是我的『朋友』，他們在業界的路會更廣、更受尊重。」

走過45年，樂手工作對阿建已是日常生活的一部分，每天進棚就像見老朋友。談到現在科技進步，AI是否會取代幕後音樂人？阿建有信心地說：「我覺得AI再怎麼強，目前看來它還是沒有感情的東西。」 他堅定地表示，AI做的音效是沒辦法取代人的，「AI 可能可以做得很快、很豐富、很厲害，但當妳看到一個人紮紮實實地坐在那裡彈奏一首曲子，那是多麼令人感動。比起AI生成的豐富內容，當一個人安安靜靜、純粹地彈奏鋼琴，那種展現真本事的溫度，是AI沒辦法取代的。那份感動是無法取代的。」

阿建體貼後輩，不稱師徒當朋友。（阿建提供）阿建體貼後輩，不稱師徒當朋友。（阿建提供）

如今他心態豁達，私下還會在教會聖誕節時去路口發傳單、到醫院探訪病人，「我沒有想過要退休，我想做到人家不需要我為止。我相信上帝把我放在什麼位置，一定有祂的美意與計畫。」

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