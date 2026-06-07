黃仁勳首爾炸雞店「親吻老婆」 網笑噴：手還被粉絲握著

黃仁勳賢伉儷。（取自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕身價兆元的「AI教父」輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日旋風訪韓，不僅引發科技界大地震，私底下的親民舉動更是點燃全韓熱情！5日晚間，黃仁勳帶著結縭多年的愛妻洛麗（Lori）前往炸雞店續攤，現場被熱情粉絲擠得水洩不通。沒想到黃仁勳在被保鑣護送、手還被熱情粉絲緊緊握著的混亂情況下，一轉頭對到老婆的眼神，竟當眾「深情一吻」，吸引全場圍觀群眾高分貝尖叫！

一向以「寵妻魔王」著稱的黃仁勳，這次在首爾大方展現與老婆洛麗的超甜感情，再度讓他的傳奇愛情故事成為焦點。黃仁勳過去曾公開透露，洛麗是他的大學學姐，也是他的初戀。當初為了吸引對方的注意，他鼓起勇氣開口的第一句話竟然是：「妳想看我的作業嗎？」這招看似老派卻無比真誠的「理科學霸式告白」還真的當場奏效，兩人一路攜手至今，建立了如今的AI帝國。

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黃仁勳此次訪韓行程排得滿滿，5日剛與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨以及NAVER創辦人李海珍等南韓頂級財閥大咖聚餐，現場追星的人潮就已經多到讓韓媒與網友幽默調侃：「簡直比防彈少年團（BTS）上次在光化門舉行的演唱會還要多人！」

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