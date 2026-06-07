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「第一次覺得自己這麼幸運！」愛莉莎莎男友深夜發聲 加碼曬首爾親吻照告白

網紅愛莉莎莎與男友「竇」甜蜜放閃。（翻攝IG）網紅愛莉莎莎與男友「竇」甜蜜放閃。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬人氣YouTuber愛莉莎莎感情動向向來備受外界關注。昨（6）日晚間，她無預警在社群平台發文「被迫官宣」，大方認愛自己的隨行攝影師男友「竇」，更感性告白對方是自己「最棒的靈魂伴侶」，閃瞎大批粉絲。

愛莉莎莎透露，日前迎來34歲生日時，男友竇貼心地偷偷瞞著她買了飛往日本福岡的機票作為生日驚喜，並甜蜜表示對方「幫我總共慶了一整週的生日！」，讓她不禁自嘲兼放閃直呼：「34歲的女人，還是很有價值的！」

隨後大約一小時，男友竇也在個人社群同步隔空回應，並加碼曬出兩人二月在韓國首爾的親吻放閃照。竇感性寫道，那是他第一次在國外慶生、第一次親眼見到雪，更表示：「第一次覺得自己原來可以這麼幸運，有一個這麼棒的人陪在身邊！」

網紅愛莉莎莎與男友「竇」甜蜜放閃。（翻攝IG）網紅愛莉莎莎與男友「竇」甜蜜放閃。（翻攝IG）

竇在文中提到，兩人之間總是有聊不完的話題，無論工作、夢想還是人生，都能一路聊到心靈深處，並謝謝愛莉莎莎帶給他身心靈的成長。文末他不忘幽默打趣：「至於肉麻的話就不說太多了！畢竟講太多有點噁心！生日快樂！」字裡行間滿是熱戀期的甜蜜，也讓這段戀情正式升級，獲得滿滿的祝福。

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