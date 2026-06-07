阮慕驊獲利2056萬很神嗎？ 486先生：他知道什麼時候該收

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自陳延昶臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電視名嘴、財經專家阮慕驊因個人股市投資觀點，近日屢遭酸民攻擊，3日發文直球對決，呼籲大眾看投資應全面追蹤而非以偏概全，更霸曬4帳戶揭露今年以來「已實現獲利」總計高達2056萬元對帳單，對此，團購電商名人「486先生」陳延昶坦言不是阮慕驊很神，只是打臉很多只會用嘴巴的投資人。

486先生說，股市最有趣的地方就是行情好，市場突然冒出一堆少年股神，好像只要買進、抱住、每天喊多，就是高手，「但多頭市場是最會騙人，它會讓很多人誤以為自己賺錢是靠實力，其實很多時候只是剛好站在浪頭上，真正困難的不是買進，是你賺了錢之後，會不會收一點回來。」

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5日美股重摔，拖累台指期夜盤6日重挫，電阮慕驊表示週一台股會如何？也許會有不少人畢業，台股可能挫著等，但他指出無論投機還是投資股票，只要能留在市場就永遠有機會，但如果被迫畢業，可能永遠再也回不來。（翻攝自阮慕驊臉書）

他分析很多人嘴巴喊長期投資，結果帳面獲利一震盪就睡不著，「很多人酸別人減碼，結果自己連完整的投資紀律都沒有。」486先生提及阮慕驊這次減碼，重點不是他有沒有賣在最高點，因為投資本來就沒有人可以每次都買在最低、賣在最高。

486先生直言投資不是嘴巴講贏就算贏，要拿真金白銀進場，要承擔波動，要面對貪婪跟恐懼，「你要在大家都樂觀時，提醒自己不要飄。」他說，厲害的人不一定每次都賣在最高點，但他們知道什麼時候該收，什麼時候該等，什麼時候手上要留子彈，「這才是投資裡最現實，也最殘酷之處。」

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