（專訪3-2）大人快撐不住了！《失樂園》蔡銀娟曝田調內幕：現實更沉重

〔記者鍾志均／專訪〕台片《失樂園》上映後引發熱烈討論，許多觀眾將焦點放在育幼院孩子的成長傷痕與犯罪邊緣處境，但導演蔡銀娟坦言，最想讓大家看見的，其實還有那些長年陪伴孩子長大的社工與生輔員。

導演蔡銀娟《失樂園》專訪（記者王文麟攝）

從2017年展開田野調查，到電影正式完成，蔡銀娟花了將近8年時間深入接觸育幼院體系。她透露，最初是因為閱讀大量兒少議題報導而受到衝擊，後來越做功課越發現，孩子們的故事固然令人心疼，但那些照顧孩子的大人，其實同樣承受著外界難以想像的壓力。

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「很多人以為只要孩子有飯吃、有衣服穿就夠了，但其實很多孩子都帶著創傷長大。」蔡銀娟表示，這些情緒起伏極大的孩子，需要長時間陪伴與穩定關係，而負責接住他們的人，往往正是第一線社工與生輔員。

為了讓故事更貼近現實，她訪談大量社工、替代役男以及育幼院工作者，也實際參訪不同機構。她發現，每間育幼院都有自己的照顧理念與管理風格，有些重視陪伴與信任，大門幾乎永遠敞開；有些則因安全考量採取較嚴格管理。但無論採取哪種方式，人力始終是最現實的問題。

蔡銀娟形容，生輔員其實像是孩子們的「代理父母」。除了照顧生活起居，還得幫忙寫聯絡簿、盯功課、生病陪就醫、安排作息、記錄孩子狀況，工作內容幾乎24小時不間斷，「你很難想像，一個人同時要照顧好幾個有不同創傷背景的孩子。」

因此，《失樂園》刻意沒有把問題簡化成單一加害者與受害者的二元對立。電影中的社工角色、由范少勳飾演的蔡仁興就是融合大量田調案例所創造出來的人物。蔡銀娟希望透過這個角色，呈現許多社工共同擁有的願望，就是希望孩子能平安長大，18歲離院後仍能好好生活。

然而現實遠比理想殘酷。蔡銀娟透露，試片過程中曾遇到一位在育幼院服務超過10年的工作者，對方看完電影後感觸極深。因為現實中確實有不少孩子離院後失去支持系統，最終一路往下墜落。有時候，社會來不及接住他們，反而是黑幫、詐騙集團或犯罪組織率先伸出手。

這也是《失樂園》中曾敬驊、洪君昊等角色線之所以如此沉重的原因。蔡銀娟表示，電影裡每個角色背後都融合了真實案例與訪談內容，彼此其實環環相扣。

「我不想讓觀眾看完只覺得誰是壞人。」她說，「因為很多時候，問題不是出在某一個人，而是整個體系裡有太多人已經很努力了，卻還是不夠。」

對蔡銀娟而言，《失樂園》從來不只是關於育幼院孩子的故事，而是關於一群努力接住別人的人，以及那些在有限資源裡仍不願放棄希望的大人們。

她期待電影能成為改變的起點，不一定要立刻翻轉現況，但至少讓更多人願意理解這些孩子，也理解那些默默陪伴他們長大的社工與生輔員，「如果每個人願意多做一點點，也許就能讓一些事情慢慢變得不一樣。」

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