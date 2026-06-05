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娛樂 星座

最強幸運星是他 12星座週勢揭曉 巨蟹座直接封神

金星進入獅子座後，許多人渴望被看見、被欣賞，將會展現出自身魅力與才華。（AI生成資訊）金星進入獅子座後，許多人渴望被看見、被欣賞，將會展現出自身魅力與才華。（AI生成資訊）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12星座週運來了！清水孟國際塔羅篠安老師分析，6月7至13日金星進入獅子座，同時一年一度的金星合木星發生在巨蟹座，金星象徵愛情、金錢、人際關係；木星代表擴張、幸運、機會，當兩個吉星相遇，容易帶來好消息。篠安進一步指出，金星進入獅子座後，許多人渴望被看見、被欣賞，將會展現出自身魅力與才華，這段時間適合主動表達、經營關係、展現個人特質。

●牡羊座

本週牡羊座人際運勢逐漸升溫，原本停滯的事情開始出現轉機。金星進入獅子座後，桃花魅力明顯提升，單身者容易吸引欣賞你的人主動靠近。有伴侶者則適合安排約會或共同活動增進感情。工作方面容易獲得主管肯定。

●金牛座

家庭與居家議題成為金牛座本週焦點。金木合相帶來溫暖的人際支持，家人或朋友可能給予實際幫助。工作上適合處理行政、溝通與協調事務。感情方面容易感受到被照顧與被理解的幸福感，過去的誤會也有機會逐漸化解。

●雙子座

本週雙子座溝通運勢相當亮眼，無論是社群經營、教學、業務或行銷工作，都容易獲得好回應。金木合相也帶來財務上的新機會，可能出現額外收入來源。感情方面聊天互動增加，曖昧中的人有機會讓關係更進一步。

●巨蟹座

本週可說是巨蟹座全年運勢相對亮眼的一週。金星與木星合相發生在你的星座，容易迎來貴人、好消息與新的機會。感情運勢特別強，單身者有機會遇見讓自己心動的人。有伴者則能感受到更多支持與陪伴。財運也有提升空間。

●獅子座

金星正式進入獅子座，魅力與人氣開始大幅提升。許多人會主動關注你、支持你，甚至帶來合作邀約。感情方面特別容易吸引桃花，適合展現自己的優勢與才華。工作上若有想推動的新計畫，本週是很好的開始時機。

●處女座

本週處女座適合放慢腳步整理內在情緒。金木合相帶來來自朋友與團體的支持，讓你感受到溫暖與鼓勵。工作上不需要急著衝刺，穩定累積反而更容易看見成果。感情方面有機會透過共同朋友認識新對象。

●天秤座

本週天秤座社交運勢開始活絡起來。金星進入獅子座後，人際圈擴大，容易接觸到新的合作機會。單身者可能在聚會或活動中遇到有好感的對象。工作方面團隊合作順利，適合經營人脈與累積未來資源。

●天蠍座

本週天蠍座事業運明顯提升。主管或客戶更容易看見你的能力與努力，部分人甚至有升遷或新合作機會。感情方面雖然忙碌，但只要願意多花時間陪伴對方，關係仍能穩定發展。財運也有逐步改善跡象。

●射手座

金星進入火象星座獅子座後，射手座整體能量開始回升。旅行、進修、教學與海外相關事務容易出現好消息。感情方面適合一起規劃未來藍圖。單身者有機會認識理念相近、談得來的新朋友。

●摩羯座

本週摩羯座適合整理財務與資源配置。金木合相帶來合作與共享資源方面的好運，可能有人願意提供協助。感情關係也有深化趨勢，雙方更願意坦誠交流內心感受。工作上則要避免過度操心，適度放鬆反而更有效率。

●水瓶座

感情與合作關係是水瓶座本週的重要主題。金星進入你的對宮獅子座，讓人際互動明顯增加。單身者桃花運提升，有機會遇到積極主動的對象。工作上適合談合作、簽約或建立新的夥伴關係。

●雙魚座

本週雙魚座工作運與健康運同步提升。金木合相帶來創意與靈感，從事藝術、創作、教學或療癒工作的朋友特別有感。感情方面則容易透過興趣、課程或工作場合認識新對象。保持愉快心情，將有助於吸引更多好運。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信

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