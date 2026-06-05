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娛樂 音樂

林佳辰私下真面目曝光！街頭啃甘蔗 「失戀」畫面流出

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone林佳辰上週在hito流行音樂獎頒獎典禮解鎖全新創作曲《Love Me Again》。他今天生日，歌曲也數位上架，做為送給粉絲最棒的生日禮物，林佳辰說：「這次的歌曲比較想展現更多自己私底下的樣子。過去大家可能比較常透過熱血、直接的搖滾作品認識我，但其實生活中的，也有比較鬆弛、感性的一面。」

林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）

《Love Me Again》的靈感是來自林佳辰對戀愛的體悟，「我發現人其實很矛盾，嘴巴上說不想再談戀愛、不相信愛情了，但心裡又還是渴望被愛、被理解。原本以為自己已經瀟灑走出來了，直到看到對方開始新的生活，才發現那些情緒其實還留在心裡。」

林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）

這次的作品探入內心世界，也比他之前的作品風格更為成熟和內斂，他笑說：「其實我的內心還是同一個少年。只是隨著年紀和經歷增加，開始學會用不同的方式表達情緒，不一定要大聲吶喊，有時候輕輕地唱、跟著節奏搖擺，也能把心裡的故事說出來。」

林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）

MV大量融入他私下真實樣貌，包括隨性彈奏吉他的片段，以及充滿個人特色的迷因式舞步。那些看似荒謬卻莫名上癮的舞蹈動作，來自他某天在早餐店突如其來的靈感，甚至當場跑進廁所錄下來。除了街頭漫舞，他還在MV中大口吃燒餅油條和在街頭啃甘蔗，呈現出微落寞卻又帶著狂喜的情緒狀態，將失戀拍得既帥氣又可愛。

林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）

林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）林佳辰在MV中遊走城市。（索尼提供）

對於這些畫面，他拍得相當開心，直說：「我一直覺得人在吃東西的時候很有野性原始的魅力，也最有生活感，所以從一開始就希望MV裡面可以有很多真實生活的片段。這些吃東西的片段我都很喜歡，很像平常生活中的自己，也很符合這首歌隨性自在的氣質。」他也大讚MV把台北拍得很美，「夜晚的街景、城市的氛圍，都和《Love Me Again》那種有點浪漫、又有點寂寞的情緒非常契合。」

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