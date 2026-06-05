還原驚悚綁架案！黃迪揚遭掐脖窒息「驚見人生走馬燈」 趴地狗爬吞便當

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃迪揚在公視、東森影集《成名在望》中飾演大財閥「松延王」的二公子「邱隆泰」，他透露，這絕對是他演員生涯中肉體與內心最絕望的一次。他在第一集風光亮相後隨即遭綁架，更主動向導演加碼「創意被虐」，不僅慘遭熱水淋身，甚至因挨餓好幾天，必須像狗一樣趴在地上狂吞綁匪踩過的便當，因蒙眼拍攝，第一口還直接咬到地上麻繩，黃迪揚心有餘悸地說：「對手演員生氣到把我掐在地上連續狠摔，當下真的完全無法呼吸，那個求生欲和飢餓感非常真實。」

黃迪揚在《成名在望》飾演大財閥「松延王」的二公子「邱隆泰」，劇中綁架案手法取材自轟動社會的「香港富商綁架案」。（瀚草影視提供）

在導演刻意不喊卡的寂靜時刻，他躺在地上竟浮現角色的「人生走馬燈」，讓他直呼有種「迴光返照」之感，更自我懷疑：「我為什麼會在這邊演戲？」

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劇中綁架案手法取材自當年驚動社會的「香港富商綁架案」，包含在隧道內換車躲避警方追緝、頻繁更換窩藏地點等逼真細節，刻畫角色在時代洪流與打擊下所走出的宿命。製作人陳凌立補述，劇本巧妙結合了 2008 年左右的世界金融風暴，將台灣當時的社會變遷與經濟現況完美與角色融合，展現大環境對人性的催化。

《成名在望》講述李國毅、姚淳耀、蔡亘晏飾演的昔日高中摯友在一起重大綁架案中意外重逢，隨著營救行動展開，卻一步步深陷歹徒精心佈局的計謀中，也逼得他們不得不面對那段埋藏在18歲的殘酷祕密。

黃迪揚在《成名在望》劇中慘遭綁架施虐，其中掐脖戲讓他直呼難以呼吸。（瀚草影視提供）

劇中深刻探討人性的不堪與黑暗面，第一季導演羅安得為人性下了精準註解：「殘破的大人就是角色現在的樣子，你的善可能就是我的惡，我的惡可能是你的善。」第二季導演陳冠仲形容，劇中主角群彼此曾經很要好，卻因一連串狗屁倒灶的事迷失方向，重點在於面臨危機時，未來將會走出什麼樣的路。

《成名在望》將於7/25 （六） 起每週六晚上 9 點、10 點在公視各播一集，7/26 （日） 起每週日晚上 8 點、9 點在東森戲劇台各播一集。

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