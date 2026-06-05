3人恩怨終極攤牌！《家業》楊紫逆襲商戰迎結局 「最強前夫」狂使壞網氣炸

〔記者李紹綾／台北報導〕楊紫、韓東君主演的愛奇藝古裝劇《家業》迎來大結局，名場面不斷。先是楊紫、韓東君的甜蜜吻戲衝上熱搜，後續還有「最瘋前夫哥」王梓豪持續刷新反派下限，更是讓討論熱度不斷攀升，3人糾葛多時的恩怨情感，走向最終攤牌時刻。

楊紫（右）在《家業》逆襲成長。（圖_愛奇藝國際版提供）

《家業》開播以來憑藉徽墨文化、家族鬥爭、女性成長和商戰元素成功吸引大批觀眾追劇，劇情進入後半段，最令觀眾欲罷不能的正是李禎（楊紫 飾）的逆襲成長、駱文謙（韓東君 飾）的深情守護，以及前夫哥田本昌（王梓豪 飾 ）變本加厲的瘋狂行徑。

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楊紫（右）、韓東君在《家業》一吻定情。（愛奇藝國際版提供）

韓東君飾演的駱文謙，雖然心裡愛著楊紫，但因為背負著罪臣之子的秘密身分，對於兩人關係一直不敢往前更近一步，直到兩人在燈會上重逢，李禎主動表達心意，勇敢說出：「在我心裡，你真的很重要，我不想再跟你走散了。」駱文謙聽完，感動地抱住她說：「我心裡一直都有妳。」隨後兩人在花燈下相擁而吻，確認彼此心意，等待多時的感情線開花結果，也讓「禎有謙」（真有錢）CP再度掀起熱議。

王梓豪在《家業》飾演的田本昌，堪稱「最瘋前任天花板」。（愛奇藝國際版提供）

楊紫（右）、韓東君在《家業》一吻定情。（愛奇藝國際版提供）

韓東君在《家業》飾演駱文謙，一路上與楊紫相互扶持。（愛奇藝國際版提供）

拍攝花絮中，韓東君也展現暖男風度，楊紫不小心在走戲時撞到韓東君的鎖骨，他第一反應就是先拍拍楊紫說：「媽呀，你不疼嗎？沒事吧？」為了消除彼此的身高差，韓東君更不斷調整紳士腿高度，而楊紫在觀看回播畫面時，則直接搞笑化身場外解說員，盯著螢幕興奮地說「現在看你有點緊張，（心裡想）是不是要親了」、「來了來了」，完整體現「你在笑、我在鬧」的甜蜜互動。

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