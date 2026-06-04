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娛樂 最新消息

黃仁勳進軍韓綜！首登《劉QUIZ》對話劉在錫 播出日期曝光

黃仁勳（左）和劉在錫對談節目將於10日晚間播出。（翻攝自IG）黃仁勳（左）和劉在錫對談節目將於10日晚間播出。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳所到之處總能掀起「追星熱潮」，近日他確認登上南韓國民談話節目《You Quiz on the Block》（劉QUIZ），與「國民MC」劉在錫展開跨界對談，不少網友笑稱「黃仁勳終於完成亞洲綜藝出道。」

事實上，黃仁勳近年在亞洲人氣堪比一線明星，每次現身都吸引大批民眾搶拍、索取簽名，甚至被封為「科技界偶像」。而《劉QUIZ》製作單位透露，黃仁勳之所以選擇節目作為自己首個綜藝訪談舞台，正是希望透過更輕鬆的方式分享人生故事。

節目中，觀眾將有機會聽見黃仁勳從年少時期在餐廳洗盤子打工，到創立NVIDIA、打造全球AI霸主企業的奮鬥歷程。同時，他也將分享如何看待AI浪潮、未來人才競爭力，以及下一個世代最重要的能力。

這次是黃仁勳首次放下企業領袖身分，走進南韓綜藝攝影棚與劉在錫面對面聊天，不少網友已期待能看到他展現私下幽默的一面。據《OSEN》報導，黃仁勳作客tvN《You Quiz on the Block》將於10日晚間播出。

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